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18:19 (мск), источник: ТАСС

Пять баскетболистов «Фенербахче» отказались играть за сборную Турции из-за календаря FIBA

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пять игроков баскетбольного клуба «Фенербахче» из Стамбула отказались играть за сборную Турции в ноябрьских матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Об этом они сообщили в официальном заявлении, опубликованном на сайте команды.

Источник: AP 2017

Заявление сделано от имени Мелиха Махмутоглу, Синана Гюлера, Барыша Эрсека, Али Мухаммеда и Эгехана Арны. 23 ноября «Фенербахче» на своем паркете примет подмосковные «Химки». Сборная Турции в тот же день проведет в Анкаре домашний матч против команды Украины в рамках первого раунда отборочного турнира КМ-2019.

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«Как все знают, Международная федерация баскетбола (FIBA) поставила нас в очень сложное положение, изменив календарь. Для нас всегда было честью носить форму национальной сборной, но у нас есть ответственность перед нашим клубом. С сожалением мы должны сообщить вам, что не сможем надеть форму сборной в матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Международные турниры национальных команд всегда были важны для нас, календарь FIBA должен быть пересмотрен и учитывать мнения самих игроков», — сказано в заявлении.

FIBA утвердила ряд изменений в календаре, по итогам которых предложила руководству Евролиги перенести отборочные матчи Кубка мира, которые должны состояться в ноябре и феврале, с четверга на пятницу, а матчи Евролиги — на вторник. Руководители клубов Евролиги приняли решение отклонить предложение FIBA. Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда — на 22 и 23 февраля.

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