Пять баскетболистов «Фенербахче» отказались играть за сборную Турции из-за календаря FIBA

Источник: AP 2017

Заявление сделано от имени Мелиха Махмутоглу, Синана Гюлера, Барыша Эрсека, Али Мухаммеда и Эгехана Арны. 23 ноября «Фенербахче» на своем паркете примет подмосковные «Химки». Сборная Турции в тот же день проведет в Анкаре домашний матч против команды Украины в рамках первого раунда отборочного турнира КМ-2019.

«Как все знают, Международная федерация баскетбола (FIBA) поставила нас в очень сложное положение, изменив календарь. Для нас всегда было честью носить форму национальной сборной, но у нас есть ответственность перед нашим клубом. С сожалением мы должны сообщить вам, что не сможем надеть форму сборной в матчах отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Международные турниры национальных команд всегда были важны для нас, календарь FIBA должен быть пересмотрен и учитывать мнения самих игроков», — сказано в заявлении.