Лучшие молодые баскетболистки чемпионата Беларуси приглашены в национальную команду

Учебно-тренировочный сбор начался в спорткомплексе «Раубичи». Молодые игроки из клубов «Цмоки», «Горизонта» и гродненских «Олимпии» и «Виктории» провели также тренировку на базе Дома гребли, где попробовали свои силы в циклическом виде спорта — академической гребле, способствующей повышению уровня выносливости.

«Международная пауза в клубах для матчей сборных предусмотрена с 6 ноября, поэтому большая группа игроков присоединится к сборной на следующей неделе. Учитывая этот факт, мы пригласили на сбор лучших молодых баскетболисток, выступающих в чемпионате страны. Стоит отметить, что вакантных мест в финальном составе команды на ноябрьские матчи достаточно и у молодежи есть отличный стимул проявить себя. Стартовавшие занятия в большей степени направлены на развитие общей физической подготовки. Сейчас девушки работают по программе опытного тренера по ОФП Вадима Сашурина. Уже со следующей недели планируем уделить больше внимания технико-тактическим взаимодействиям и продолжим подготовку к матчам со сборной Польши и Эстонии», — рассказала главный тренер сборной Наталья Трофимова.