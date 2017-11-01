Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Неизбежность старения доказали математически
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Монако1
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
ЦСКА5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс5
Слован2
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Витязь3
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Йокерит1
Все события
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Неизбежность старения доказали математически
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
21:41 (мск), источник: БЕЛТА

Лучшие молодые баскетболистки чемпионата Беларуси приглашены в национальную команду

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшие молодые баскетболистки чемпионата Беларуси приглашены в национальную команду, которая начала подготовку к отборочному турниру чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Учебно-тренировочный сбор начался в спорткомплексе «Раубичи». Молодые игроки из клубов «Цмоки», «Горизонта» и гродненских «Олимпии» и «Виктории» провели также тренировку на базе Дома гребли, где попробовали свои силы в циклическом виде спорта — академической гребле, способствующей повышению уровня выносливости.

Читайте также
Белорусские баскетболисты обыграли швейцарцев на юношеском первенстве Европы

«Международная пауза в клубах для матчей сборных предусмотрена с 6 ноября, поэтому большая группа игроков присоединится к сборной на следующей неделе. Учитывая этот факт, мы пригласили на сбор лучших молодых баскетболисток, выступающих в чемпионате страны. Стоит отметить, что вакантных мест в финальном составе команды на ноябрьские матчи достаточно и у молодежи есть отличный стимул проявить себя. Стартовавшие занятия в большей степени направлены на развитие общей физической подготовки. Сейчас девушки работают по программе опытного тренера по ОФП Вадима Сашурина. Уже со следующей недели планируем уделить больше внимания технико-тактическим взаимодействиям и продолжим подготовку к матчам со сборной Польши и Эстонии», — рассказала главный тренер сборной Наталья Трофимова.

Федерация баскетбола уже отправила официальные приглашения на сбор спортсменкам, выступающим в зарубежных клубах: Анастасии Веремеенко, Елене Левченко, Екатерине Снытиной, Татьяне Лихтарович, Марии Филончик, Марине Иващенко, Марии Поповой, Юлии Рытиковой.

Квалификационный турнир к чемпионату Европы 2019 года для белорусок стартует 11 ноября в Валбжихе, где они встретятся с командой Польши, а уже 15 ноября на паркете столичного Дворца спорта белорускам предстоит помериться силами с эстонками.

 Посольство США в Беларуси планирует начать выдачу туристических виз для все
В Могилеве обрушилась кровля пустующего здания, погиб ребенок
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
России напророчили провал на Олимпиаде-2018
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь