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11:14 (мск), источник: Известия

Россия сыграет с Францией в Краснодаре

РФБ определилась с местом проведения домашних матчей сборной в квалификации Кубка мира-2019.

Источник: Известия

Российская федерация баскетбола (РФБ) определила место проведения заключительного домашнего матча первого отборочного раунда Кубка мира-2019. По информации «Известий», 2 июля 2018 года подопечные Сергея Базаревича примут сборную Франции в Краснодаре.

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Поскольку матч с командой Франции состоится в дни чемпионата мира по футболу, провести его в городе, который принимает игры мундиаля, было бы сложнее. Во-первых, это касается логистики и размещения команд, а во-вторых — интереса со стороны болельщиков. Как известно, в Краснодаре очень любят баскетбол, а матчи «Локомотива-Кубани» являются одними из самых посещаемых среди команд Единой лиги ВТБ. К тому же у краснодарского «Баскет-Холла» уже есть опыт проведения домашних матчей национальной сборной.

— Решение по Краснодару уже согласовано, — отметил источник «Известий» в РФБ. — Осталось уладить только технические моменты.

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев в разговоре с «Известиями» отметил, что менеджмент краснодарского клуба готов помочь РФБ в проведении игры с Францией.

— Я действительно подтвердил Андрею Кириленко, что мы готовы принять этот матч, — заявил «Известиям» Андрей Ведищев. — У нас есть опыт проведения игр квалификации Евробаскета против Швеции, мы понимаем роль менеджмента «Локомотива» в этом событии и готовы помочь РФБ провести это соревнование на высоком уровне. Для болельщиков это будет праздник, любители баскетбола съедутся со всего юга России и обеспечат сборной колоссальную поддержку. Тем более матч с Францией — всегда очень принципиальный.

Помимо французов соперниками сборной России в первом отборочном раунде Кубка мира-2019 станут команды Бельгии и Боснии и Герцеговины. С боснийцами российские баскетболисты сыграют уже 24 ноября, а через три дня, 27 ноября, проведут в Нижнем Новгороде первую домашнюю встречу с командой Бельгии.

Нижний Новгород будет впервые принимать у себя сборную России. По словам президента РФБ Андрея Кириленко, на этом матче ожидается аншлаг.

Остальные матчи первого квалификационного турнира Кубка мира россияне проведут уже в новом году: 22 февраля они сыграют с Францией (в гостях), 25 февраля — с Боснией (матч, скорее всего, пройдет в Казани), 29 июня — с Бельгией (в гостях), 2 июля — с Францией (Краснодар).

При этом пока неизвестно, смогут ли сыграть в матчах квалификации лучшие российские баскетболисты — ФИБА и Евролига до сих пор не могут согласовать свои календари. Президент Евролиги Жорди Бертомеу считает, что в ситуации, сложившейся в европейском баскетболе, игроки должны сами решать, будут ли они выступать за клубы или поедут в сборные на квалификацию Кубка мира.

— Евролига пошла на принцип и специально не предусмотрела в своем календаре окна под матчи национальных сборных, — рассказал «Известиям» Андрей Кириленко. — Хотя такие паузы теперь есть во всех турнирах на всех континентах за исключением НБА.

Не думаю, что у Евролиги возникли бы серьезные сложности с тем, чтобы сделать два окна по десять дней. Но они продолжают стоять на своем в конфликте с ФИБА.

Понимаю, что игроки и руководство ЦСКА и «Химок» (клубы — учаcтники Евролиги от России) стоят перед непростым выбором. По регламенту спортсмен не имеет права отказаться от вызова в национальную команду, но на самом деле ситуация не такая страшная. По сути, всё сводится к двум датам: 24 ноября и 22 февраля, когда матчи сборных пересекаются с турами Евролиги. Думаю, мы сумеем договориться и решить эту проблему. Нам важны и клубы, и сборная. За последние годы мы научились вести диалог со всеми сторонами. Уверен, сможем договориться и на этот раз.

Во второй квалификационный раунд Кубка мира выходят три лучшие сборные из каждой группы.

 Россия сыграет с Францией в Краснодаре
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