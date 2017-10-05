Оценочная комиссия FIBA посетила Пермь

Пермь стала последним местом, который посетила комиссия FIBA в рамках рабочей поездки в города, претендующие на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия из трех человек посмотрела новый терминал аэропорта, три отеля, которые планируется использовать для приема гостей и представителей СМИ во время турнира. После этого делегация направилась в УДС «Молот», который, как отмечается, не может быть использован при проведении матчей Кубка мира — 2023. Комиссия FIBA заключила, что в том случае, если местом проведения турнира будет выбрана Россия, то в Перми должна быть построена в кратчайшие сроки новая баскетбольная арена.