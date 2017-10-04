Оценочная комиссия FIBA посетила Санкт-Петербург

В настоящее время комиссия FIBA совершает рабочие визиты в города, которые претендуют на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия, в которую входят Хамане Нианг, Инго Вайс и Любомир Котлеба, посетили «Сибур- Арену», два отеля, которые планируется использовать для приема гостей во время турнира, а также спортивный комплекс «Юбилейный». Отмечается, что члены комиссии остались довольны увиденным.

Ранее комиссия FIBA посетила Казань, 5 октября она отправится в Пермь. Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.

Страна — хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.