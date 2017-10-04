Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31222829/
4 октября 2017, 22:26 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Оценочная комиссия FIBA посетила Санкт-Петербург

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оценочная комиссия Международной федерации баскетбола (FIBA) с рабочим визитом посетила Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В настоящее время комиссия FIBA совершает рабочие визиты в города, которые претендуют на проведение Кубка мира по баскетболу 2023 года. Комиссия, в которую входят Хамане Нианг, Инго Вайс и Любомир Котлеба, посетили «Сибур- Арену», два отеля, которые планируется использовать для приема гостей во время турнира, а также спортивный комплекс «Юбилейный». Отмечается, что члены комиссии остались довольны увиденным.

Ранее комиссия FIBA посетила Казань, 5 октября она отправится в Пермь. Помимо России, на проведение турнира претендует Турция, совместные заявки подали Япония, Индонезия и Филиппины, а также Уругвай и Аргентина.

Страна — хозяйка Кубка мира 2023 года будет определена 9 декабря на собрании центрального совета FIBA. В 2019 году турнир состоится в Китае.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Дохе

ХК "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче под руководством Квартальнова

Уругвай, Парагвай и Аргентина совместно объявили о подаче заявки на ЧМ-2030 по футболу

Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФА