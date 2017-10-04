Международная федерация баскетбола утвердила изменения в международном календаре

В конце сентября FIBA и Евролига начали переговоры об изменениях в календаре.

Ближайшие отборочные матчи чемпионата мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги были назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда — на 22 и 23 февраля.

С учетом утвержденных изменений восемь игр отбора к чемпионату мира, которые были запланированы на четверг (23 ноября) будут перенесены на 24 ноября, а восемь матчей Евролиги будут перенесены с четверга и пятницы на вторник (21 ноября). Аналогично в феврале матчи национальных сборных перенесут с четверга (22 февраля) на пятницу, а матчи Евролиги с четверга и пятницы — на вторник (20 февраля).

Таким образом, игроки, которые выступают за команды Евролиги и европейские сборные, во вторник проводят матч в клубном турнире, в среду прилетают в расположение национальных команд, в пятницу, воскресенье и понедельник играют в матчах отбора к ЧМ, во вторник возвращаются в расположение своих клубов, а в четверг и пятницу вновь выступают в Евролиге.