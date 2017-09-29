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29 сентября 2017, 21:19 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сергей Карасёв: Было очень обидно, что не смог выступить на Евробаскете

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал итоги Евробаскета-2017. Он не смог помочь сборной России, занявшей четвёртое место на турнире, из-за травмы.

Защитник Зенита Сергей Карасёв прокомментировал итоги Евробаскета-2017. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Ребята — большие молодцы, я очень переживал за них, смотрел все игры. Считаю, что сборная заслужила медали той игрой, которую показывала. Команда довольно молодая, но есть сыгранная сборная, которую мы ждали последние годы.

Нет ли ощущения, что со мной медали были бы чуть ближе? Не знаю, хотелось бы в это верить, конечно. Было очень обидно, что не смог выступить на Евробаскете. В сборной хороший коллектив, с ребятами приятно играть, все бьются друг за друга. Жаль, что не смог окунуться в эту атмосферу. Я думаю, что смог бы помочь, если бы был в оптимальной форме», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.
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