Сергей Карасёв: Было очень обидно, что не смог выступить на Евробаскете

«Ребята — большие молодцы, я очень переживал за них, смотрел все игры. Считаю, что сборная заслужила медали той игрой, которую показывала. Команда довольно молодая, но есть сыгранная сборная, которую мы ждали последние годы.



Нет ли ощущения, что со мной медали были бы чуть ближе? Не знаю, хотелось бы в это верить, конечно. Было очень обидно, что не смог выступить на Евробаскете. В сборной хороший коллектив, с ребятами приятно играть, все бьются друг за друга. Жаль, что не смог окунуться в эту атмосферу. Я думаю, что смог бы помочь, если бы был в оптимальной форме», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.