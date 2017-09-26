Семен Антонов: Самым крутым на Евробаскете был Хвостов

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— Во вторник провели первую вечернюю тренировку все вместе, а уже в среду стартуем на Кубке Гомельского, — отметил Антонов. — Не видели друг друга все лето, все соскучились. Знаю, что все в клубе следили за матчами сборных, и не только российской. Болели, переживали. То, что восемь игроков ЦСКА участвовали в Евробаскете, — показатель.

ЛЮДИ ГОВОРИЛИ, ЧТО МЫ БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ

— Как прошла неделя отдыха между завершением Евробаскета и возвращением в клуб?

— На самом деле, достаточно быстро. Один день ушел на возвращение из Турции, а после этого нужно было отдохнуть, перестроиться. Два раза ездил на арену, чтобы поддерживать форму — побросал, сходил в тренажерный зал. А также на один день слетал в Нижневартовск — там в пятый раз проходил мой детский турнир, я успел на закрытие. Поздравил мальчишек и девчонок, которые стали чемпионами и призерами. А все остальное время проводил с семьей — за три недели, которые я провел в Турции, и дети соскучились, и дела накопились.

— После бронзового матча с Испанией вы были очень огорчены. Удалось ли эмоционально перезагрузиться за прошедшие дни?

— Да. Не зря говорят, что время лечит. Несколько дней после возвращения еще сохранялся неприятный осадок от четвертого места. Но поступало столько сообщений — и по телефону, и в соцсетях — люди нас поддерживали, говорили, что мы большие молодцы. Это тоже подняло настроение, помогло забыть про последние неудачи.

— Что останется в памяти от этого Евробаскета?

— Даже если не забывать поражения в концовке — это было отличное приключение на протяжении всего турнира, и всего этапа подготовки сборной. У нас была хорошая «химия» в коллективе, и, даже несмотря на поражения в контрольных матчах, мы верили, что можем чего-то добиться. Не отчаивались, особенно после турнира в Германии, где мы три встречи подряд проиграли. Все понимали, что мы на тот момент находились под нагрузками, пробовали какие-то схемы. И к началу Евробаскета подошли в полной боевой готовности. Организован турнир был круто, настоящий праздник баскетбола. Но когда так далеко заходишь, это прибавляет впечатлений. Ведь и в 2013-м, и в 2015-м все было не хуже, но если ты в группе выиграл всего один раз, это перечеркивает все плюсы.

— Кто для вас самый крутой игрок чемпионата?

— Это мой друг Дима Хвостов. Потому что он мой друг. А на самом деле — весь Евробаскет был крутой. MVP выбрали Горана Драгича, но в каждой команде были люди, показывавшие феноменальный баскетбол. Лука Дончич, у нас — Леха Швед, у сербов — Богдан Богданович, который в отсутствие многих лидеров брал игру на себя и решал. В любой сборной можно выделить двух-трех человек, которые провели турнир на очень высоком уровне.

— Хорошо, что Сергей Базаревич остается в сборной России?

— Думаю, да. И результат говорит о том, что Сергею Валерьяновичу нужно доверять, ведь мы все-таки показали лучший результат за последние пять лет. Победили сильные команды, показывали хороший баскетбол. Надо дать Базаревичу время — посмотрите, Айнарс Багатскис восемь лет руководил сборной Латвии, и постепенно они вышли на нынешний уровень. Терпение и труд все перетрут. Наш тренер показал, что у него есть взаимопонимание с командой. Главное, что баскетболисты верят в систему Базаревича, а он — в своих игроков.

ЦСКА НЕ ПОДБИРАЕТ ЛЕГКИХ СОПЕРНИКОВ

— Успевали ли следить за тем, как проводит предсезонку ЦСКА?

— Старались следить, когда была возможность. В основном, получалось смотреть только за статистикой — когда команда проводила товарищеские матчи в Москве и в Греции. И смог посмотреть финал турнира в Хорватии против «Фенера». Освежить в голове комбинации, посмотреть, как ребята играют в защите.

В первую очередь, нам нужно сыграться. Потому что у Димитриса Итудиса на протяжении всей предсезонки не было возможности использовать полный состав. Восемь человек уезжали на Евробаскет, потом вернулись Нандо Де Коло и Лео Вестерманн. А уже в среду нам нужно стартовать на Кубке Гомельского, и тренеру нужно сделать так, чтобы все втянулись в командную игру.

Времени на раскачку совсем не осталось. Уже 6 октября начало сезона. Но, думаю, проблем не будет. Новичкам главное — выучить все комбинации. Мы, кто уже играли в системе Итудиса, более-менее все знаем, нужно немного времени, чтобы вспомнить. Думаю, нас ждет интересный сезон. Те, кто пришел, способны на достойном уровне заменить покинувших нас ребят.

— Понаблюдав за Серхио Родригесом в сборной Испании, поняли, чем он отличается от Милоша Теодосича?

— Думаю, их вообще не стоит сравнивать. Хотя все будут это делать, как минимум полгода, потому что Серхио пришел на место Тео. Болельщики привыкли к Милошу за эти шесть лет, но Родригес — игрок экстра-класса. Что он умеет, знают все. Он будет организатором наших атак, тренером на площадке. Сильные стороны? У него хороший бросок с дистанции, но он может и пойти под кольцо, хотя со стороны не кажется габаритным игроком. Он достаточно быстрый, способен резко менять направление. Даже если судить по матчу за бронзу, он не тащит одеяло на себя, а старается больше организовывать. Но когда в определенный момент нужно было взять игру на себя, он это делал.

— Насколько важен для ЦСКА предсезонный турнир, который носит имя Александра Гомельского?

— Он в нынешнем году проводится в 10-й раз, и ЦСКА привык на нем побеждать. У нас в любом матче стоит задача выигрывать, и мы постараемся сделать так, чтобы Кубок Гомельского остался в УСК. И чтобы все вкатились в игру, почувствовали взаимодействия. Думаю, для наших болельщиков самое важное — чтобы мы выиграли турнир, который завершится в следующем мае, и ради этого сейчас нужно закладывать фундамент.

— Между прочим, три из четырех участников московского турнира скоро примут старт в Евролиге.

— Думаю, это хорошая проверка боем. Каждый год на Кубок Гомельского приезжают команды уровня Евролиги, этим он и интересен. Это говорит о том, что ЦСКА не подбирает себе легких соперников, и готов сражаться. Лично мне уже хочется сыграть за клуб, вернуть свою позицию четвертого номера.