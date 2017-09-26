Семен Антонов: Самым крутым на Евробаскете был Хвостов
Форвард сборной России и ЦСКА Семен Антонов вспомнил свое выступление на Евробаскете и пообещал оставить Кубок Гомельского в Москве.
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— Во вторник провели первую вечернюю тренировку все вместе, а уже в среду стартуем на Кубке Гомельского, — отметил Антонов. — Не видели друг друга все лето, все соскучились. Знаю, что все в клубе следили за матчами сборных, и не только российской. Болели, переживали. То, что восемь игроков ЦСКА участвовали в Евробаскете, — показатель.
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— Как прошла неделя отдыха между завершением Евробаскета и возвращением в клуб?
— На самом деле, достаточно быстро. Один день ушел на возвращение из Турции, а после этого нужно было отдохнуть, перестроиться. Два раза ездил на арену, чтобы поддерживать форму — побросал, сходил в тренажерный зал. А также на один день слетал в Нижневартовск — там в пятый раз проходил мой детский турнир, я успел на закрытие. Поздравил мальчишек и девчонок, которые стали чемпионами и призерами. А все остальное время проводил с семьей — за три недели, которые я провел в Турции, и дети соскучились, и дела накопились.
— После бронзового матча с Испанией вы были очень огорчены. Удалось ли эмоционально перезагрузиться за прошедшие дни?
— Да. Не зря говорят, что время лечит. Несколько дней после возвращения еще сохранялся неприятный осадок от четвертого места. Но поступало столько сообщений — и по телефону, и в соцсетях — люди нас поддерживали, говорили, что мы большие молодцы. Это тоже подняло настроение, помогло забыть про последние неудачи.
— Что останется в памяти от этого Евробаскета?
— Даже если не забывать поражения в концовке — это было отличное приключение на протяжении всего турнира, и всего этапа подготовки сборной. У нас была хорошая «химия» в коллективе, и, даже несмотря на поражения в контрольных матчах, мы верили, что можем
— Кто для вас самый крутой игрок чемпионата?
— Это мой друг Дима Хвостов. Потому что он мой друг. А на самом деле — весь Евробаскет был крутой. MVP выбрали Горана Драгича, но в каждой команде были люди, показывавшие феноменальный баскетбол. Лука Дончич, у нас — Леха Швед, у сербов — Богдан Богданович, который в отсутствие многих лидеров брал игру на себя и решал. В любой сборной можно выделить
— Хорошо, что Сергей Базаревич остается в сборной России?
— Думаю, да. И результат говорит о том, что Сергею Валерьяновичу нужно доверять, ведь мы
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— Успевали ли следить за тем, как проводит предсезонку ЦСКА?
— Старались следить, когда была возможность. В основном, получалось смотреть только за статистикой — когда команда проводила товарищеские матчи в Москве и в Греции. И смог посмотреть финал турнира в Хорватии против «Фенера». Освежить в голове комбинации, посмотреть, как ребята играют в защите.
В первую очередь, нам нужно сыграться. Потому что у Димитриса Итудиса на протяжении всей предсезонки не было возможности использовать полный состав. Восемь человек уезжали на Евробаскет, потом вернулись Нандо Де Коло и Лео Вестерманн. А уже в среду нам нужно стартовать на Кубке Гомельского, и тренеру нужно сделать так, чтобы все втянулись в командную игру.
Времени на раскачку совсем не осталось. Уже 6 октября начало сезона. Но, думаю, проблем не будет. Новичкам главное — выучить все комбинации. Мы, кто уже играли в системе Итудиса,
— Понаблюдав за Серхио Родригесом в сборной Испании, поняли, чем он отличается от Милоша Теодосича?
— Думаю, их вообще не стоит сравнивать. Хотя все будут это делать, как минимум полгода, потому что Серхио пришел на место Тео. Болельщики привыкли к Милошу за эти шесть лет, но Родригес — игрок
— Насколько важен для ЦСКА предсезонный турнир, который носит имя Александра Гомельского?
— Он в нынешнем году проводится в 10-й раз, и ЦСКА привык на нем побеждать. У нас в любом матче стоит задача выигрывать, и мы постараемся сделать так, чтобы Кубок Гомельского остался в УСК. И чтобы все вкатились в игру, почувствовали взаимодействия. Думаю, для наших болельщиков самое важное — чтобы мы выиграли турнир, который завершится в следующем мае, и ради этого сейчас нужно закладывать фундамент.
— Между прочим, три из четырех участников московского турнира скоро примут старт в Евролиге.
— Думаю, это хорошая проверка боем. Каждый год на Кубок Гомельского приезжают команды уровня Евролиги, этим он и интересен. Это говорит о том, что ЦСКА не подбирает себе легких соперников, и готов сражаться. Лично мне уже хочется сыграть за клуб, вернуть свою позицию четвертого номера.
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