Багатскис покинул пост наставника сборной Латвии

«Спасибо за предоставленную мне возможность тренировать национальную команду на протяжении восьми лет. Мы делали шаг вперёд в каждом турнире, но этот (Евробаскет-2017) был самым тяжёлым.



Изучив все “за” и “против”, я принял решение что мне нужно двигаться дальше в моей карьере. Я объяснил федерации, что не хочу продолжать работать с национальной командой. С новым календарём и отбором на кубок мира уже невозможно совмещать работу в сборной и клубе», — цитирует Багатскиса Eurohoops.