Багатскис покинул пост наставника сборной Латвии
Айнарс Багатскис принял решение покинуть пост главного тренера сборной Латвии.
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«Спасибо за предоставленную мне возможность тренировать национальную команду на протяжении восьми лет. Мы делали шаг вперёд в каждом турнире, но этот (Евробаскет-2017) был самым тяжёлым.
Изучив все “за” и “против”, я принял решение что мне нужно двигаться дальше в моей карьере. Я объяснил федерации, что не хочу продолжать работать с национальной командой. С новым календарём и отбором на кубок мира уже невозможно совмещать работу в сборной и клубе», — цитирует Багатскиса Eurohoops.
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