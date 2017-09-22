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22 сентября 2017, 22:25 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Багатскис покинул пост наставника сборной Латвии

Айнарс Багатскис принял решение покинуть пост главного тренера сборной Латвии.

Айнарс <span class=error>Багатскис</span> принял решение покинуть пост главного тренера сборной Латвии Спасибо за предоставленную мне возможность тренировать национальную команду на протяжении восьми лет. Увеличить
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«Спасибо за предоставленную мне возможность тренировать национальную команду на протяжении восьми лет. Мы делали шаг вперёд в каждом турнире, но этот (Евробаскет-2017) был самым тяжёлым.

Изучив все “за” и “против”, я принял решение что мне нужно двигаться дальше в моей карьере. Я объяснил федерации, что не хочу продолжать работать с национальной командой. С новым календарём и отбором на кубок мира уже невозможно совмещать работу в сборной и клубе», — цитирует Багатскиса Eurohoops.
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