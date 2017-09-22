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22 сентября 2017, 20:40 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Советский спорт

Владимир Гомельский: Базаревич построил команду с большой буквы

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал работу Сергея Базаревича в качестве главного тренера сборной России по баскетболу.

Владимир Гомельский прокомментировал работу Сергея <span class=error>Базаревича</span> в качестве главного тренера сборной России по баскетболу. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Удовлетворен решением РФБ о том, что Базаревич продолжит работу в сборной. Это состоявшийся тренер. На чемпионате Европы у нас была Команда. Я употребляю это слово с большой буквы. В команде были собраны разные по классу игроки. Однако если говорить о селекции, то это были все сильнейшие на данный из тех, у кого есть российский паспорт. В этом отношении претензий к тренерскому штабу и федерации быть не может никаких. К Базаревичу приехали все.

Результат оказался выше ожиданий еще и потому, что на чемпионате качество игры сборной Базаревича росло по ходу турнира. Если сравнивать составы, если сравнивать игроков по амплуа, то Словакия, Сербия, Испания, Фанция, даже Германия были сильнее нашей команды. Но где Франция, где Германия, где опытная Греция? А мы были в матче за третье место, — цитирует Гомельского «Собеседник».
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