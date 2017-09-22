Андрей Кириленко и Сергей Базаревич: Четвертое место на Евробаскете равнозначно победе
Через день после возвращения мужской сборной России из Стамбула, где наши баскетболисты заняли четвертое место на чемпионате Европы, гостями «СЭ» стали президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и главный тренер национальной команды Сергей Базаревич. В обстоятельном разговоре они подвели итоги турнира, оценили последствия конфликта Алексея Шведа и Андрея Воронцевича и рассказали о ненормативной лексике в
тайм-аутах.
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Андрей Кириленко: — Я говорил об этом еще и год назад, когда мы только собирали команду. Глядя на имена игроков из нашего состава, понимал, что они претендуют на многое, ведь у них очень серьезный опыт. Ребята из ЦСКА играли в «Финалах четырех» Евролиги, Тимофей Мозгов выступает в НБА. Нам не хватало только слаженности — нужно было создать из хороших игроков коллектив. Самое сложное — сделать так, чтобы они захотели стать не просто командой, а
Помню наше первое собрание, когда команда только начала тренироваться. Мой посыл был таков: если
Мы приняли решение играть дома — выступили в Перми и Краснодаре. Баскетболисты почувствовали, что эта сборная действительно нужна стране, что за нее болеют. Что есть не только критика, а что людям интересно следить за ними. А уже после
РАЗОЧАРОВАНЫ, ЧТО НЕ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
— Сергей Валерьянович, на что была настроена команда в начале турнира и как менялись амбиции по Евробаскету?
Сергей Базаревич: — У меня амбиции не менялись. Я с Андреем согласен практически во всем. Чемпионат Европы — самое сильное соревнование в календаре ФИБА. Этот турнир при такой конкуренции гораздо сложнее выиграть, чем чемпионат мира или Олимпиаду. Моими фаворитами были Испания, Франция, Сербия и Литва, у которых в последние годы выросли отличные поколения. У остальных — и у нас в том числе — должен быть правильный подход и удача. И поэтому игрокам я рисовал перспективы вплоть до чемпионства. Надо ставить максимальные цели, но идти к ним пошагово.
— Присутствует ли некое разочарование оттого, что не сумели выиграть Евробаскет?
Базаревич: — Да, присутствует.
— Вы перед турниром хотели, чтобы каждый игрок хотел
Базаревич: — Знаете, это довольно пафосно звучит. Наверное, у каждого своя идентификация страны. Это очень абстрактно: «Вот, мы за родину играем».
Кириленко: — Раньше играли «за Родину, за Сталина».
Базаревич: — У каждого, наверное, есть свое, личное, определение родины. Думаю, каждый из игроков понимал, что у него есть болельщики. Пусть их было мало на трибунах, но они приехали, были в форме сборной. А дома их становилось больше с каждым матчем. По мере того, как мы двигались по турниру, рос интерес. Ребята это ощущали и понимали, что играют не только друг для друга.
ВИДМАР ВЫГЛЯДЕЛ КАК НАСТОЯЩИЙ ЗВЕРЬ
— Словенцы тоже не входили в число фаворитов чемпионата. За счет чего им удалась выиграть все матчи на турнире?
Кириленко: — В сборной Словении сложилась правильная атмосфера и на многих позициях оказалась масса хороших ролевых игроков. Кто, например, слышал до Евробаскета о Видмаре? Но этот человек нашел свое место в команде и лично для меня стал открытием турнира. Как он сыграл «пятого номера», по росту даже не дотягивая до этой позиции! Он был лидером словенцев наравне с Дончичем и Драгичем.
Но сюрприз преподнесли не одни словенцы. На Евробаскете мы вообще не увидели откровенно слабых команд. Даже Бельгия, которая была у нас в группе и с которой мы сыграем в отборе к чемпионату мира, оказалась в полном в порядке. Мы живем стереотипами десятилетней давности, когда ту же Бельгию или Финляндию никто не замечал. Но эти команды сделали огромный шаг вперед, у них есть исполнители, способные решить исход игры. И если ты не воспринимаешь их серьезно, будешь наказан.
Базаревич: — Вообще почти любая команда могла дойти до самого конца и выиграть Евробаскет. Словения отлично играла, у них замечательный тренер.
Кириленко: — А вот вспомните матч Словении с Латвией. Все могло сложиться иначе, и латвийцы могли пройти тот же путь, что и Словения! Это такая же талантливая команда.
Базаревич: — Без удачи ничего не выиграть. Матч Словения — Латвия был одним из лучших на чемпионате. Видмар выглядел на площадке как настоящий зверь. Плюс Дончич феноменально сыграл для 18-летнего парня. Вспомните символическую пятерку чемпионата. В ней же четыре защитника! Вот вам и тенденция. Хотя по позициям так играть не будешь.
ГОРЖУСЬ, ЧТО МЫ В КОМАНДЕ ГОВОРИМ
— Вы довольны тем, как игроки воплощали на площадке ваши идеи?
Базаревич: — В целом доволен. Хотя нет предела совершенству.
— Просто иногда выглядело так, что вы во время
Базаревич: — На такие — нервно (смеется). Но не согласен, что ребята делали совсем другое. Игра диктует некоторые вещи, которые ты не можешь нарисовать в планшете. Задача тренера состоит в том, чтобы помочь баскетболистам. Между игроком и тренером изначально заложен конфликт. Такие люди, как Швед, как Кириленко, как я
— Тяжело ли вам было во время
Базаревич: — Если можешь решать проблемы без мата — хорошо. А иногда он просто необходим. Все зависит от того, как складывается ситуация.
Кириленко: — Уверен, что специально материться в прямом эфире не хочет никто.
Базаревич: — Горжусь, что мы общаемся в команде на русском языке. Некоторым ведь приходится говорить на английском. Теперь же все в стране могут обсудить наши
— Какое влияние на команду по ходу турнира оказывал Андрей Кириленко?
Кириленко: — Да как я мог влиять? Никак! Я могу быть просто болельщиком, ну и немного подсказать. Порой во время игры некоторая информация выпадает из головы баскетболиста. Не всегда успеваешь заметить время владения или когда
Базаревич: — После одного из матчей я разговаривал с Сашей Волковым в холле гостиницы, и он восхитился Андреем. Говорит, все вокруг недовольные, и только он всегда на позитиве. В нашей ментальности этого очень не хватает. И Андрей пытается ситуацию менять. Кругом все думают только о результате. Выиграли — молодцы, и не замечают недостатков. Проиграли — все плохо, не сражались. Но это неправильно!
Кириленко: — Вот мы сейчас четвертые, а про нас все говорят так, как будто мы выиграли. Я не к тому, что нужно быть четвертыми, просто играть можно
Базаревич: — От этого у нас, на мой взгляд, проблемы и в клубном баскетболе. Никто, кроме ЦСКА, не играет вдолгую. Все крутится вокруг сиюминутного результата — выиграли, проиграли, деньги кончились, все ушли… Поэтому и баскетболисты не развиваются. Никто не хочет рисковать. Как, например, «Барселона», которая, борясь за высокие места, тем не менее вырастила Наварро. Или взять того же Дончича — два года назад его, 17-летнего, ставили на площадку в самые критические моменты. Я смотрел и думал: «Ничего себе!».
Кириленко: — Там есть такое внутриклубное правило, пусть и неофициальное: каждый год они стараются наиграть хотя бы одного молодого баскетболиста. Конечно, мы не можем приказывать нашим клубам поступать так же. Но мы их к этому призываем. И еще нужно понимать, для чего и для кого мы играем в баскетбол. Для меня такое четвертое место равнозначно победе. Сборная показала пример в том числе и нашим юношеским командам, которые в этом году выступили неудачно, — пусть они смотрят и думают: «Мы хотим так же». Можно проиграть, занять последнее место, но при этом бороться до конца. Нельзя опускать руки. И в этом смысле национальная сборная в этом году отлично себя проявила.
Швед — Воронцевич. Почему они поссорились и как помирились.
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ШВЕДОМ И ВОРОНЦЕВИЧЕМ — ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО КОМАНДЫ
— Конфликт Шведа и Воронцевича отразился на результате игры за третье место?
Базаревич: — Возможно. Но есть вещи, которые важнее баскетбола. Какие? Подумайте сами.
— Ждут ли этих игроков
Базаревич: — Я считаю, что это внутреннее дело команды. Да, случившееся, может, и не нормально, но это эмоции.
Кириленко: — Значит, команде не по фигу.
Базаревич: — В «Красных Крыльях» я
Кириленко: — Было бы гораздо хуже, если бы ребята сидели с отрешенным видом, словно им все равно. В таких матчах подобные ситуации говорят о неравнодушии. Они чувствуют, что игра уходит,
— А были конфликты на победном Евробаскете-2007?
Кириленко: — Конечно. Серега Быков вообще у нас был король провокаций. Никита Моргунов и Леха Саврасенко в
— Почему Фридзон сыграл в Стамбуле слабее, чем в ЦСКА? Ожидали ли вы от капитана команды большего?
Базаревич: — Не считаю, что Виталий сыграл слабее, чем в клубе. Журналисты слишком любят эти вопросы — конфликты, кто сыграл, кто не сыграл. А у нас же командная история. Например, мы в 1995 году ехали выигрывать Евробаскет, а ваши коллеги развили тему противостояния меня и Василия Карасева. На ровном месте. Я до этого вообще не знал, что у нас конфликт, что я с ним борюсь за лидерство. А журналистам так понравилась это сюжетная линия, что история вдруг начала обретать очертания прямо во время чемпионата. Возможно, это было одной из причин, почему у нас не получилось. А Фридзон — он делал то, что было нужно. Иногда это получалось, иногда — нет. Тут много можно обсуждать, но, на мой взгляд, когда команда выступает хорошо, от этого хорошо всем.
— То есть Фридзон принес максимум пользы?
Базаревич: — Надеюсь, что все выложились по максимуму. Но должны стремиться к большему. Мог ли Фридзон в
Кириленко: — А за попадание в игре с Бразилией на Олимпиаде он не извинился? (Смеется.).
Базаревич: — Я ему ответил — зачем ты извиняешься, это же игра. Один ваш коллега после матча с Испанией спросил, что я почувствовал в тот момент.
АРГЕНТИНЦАМ ВСЕ РАВНО, КТО У НИХ ТРЕНЕР И ПРЕЗИДЕНТ
— Возвращаясь к Сергею Быкову — он летом завершил карьеру и сразу вошел в штаб сборной. Как оцените его работу?
Базаревич: — Думаю, это было правильное решение с нашей стороны. Он помог, сделал то, чего я от него и ожидал.
Кириленко: — В целом все получилось удачно. Хотя на будущее мне бы хотелось, чтобы наши лидеры брали инициативу в свои руки, объединяли команду вокруг себя: «Ребята, это наша сборная. Давайте!» Как, например, аргентинцы Ману Жинобили или Луис Скола. Им никто не говорит, что надо собрать ребят. Они приходят и говорят: «Будет вот так. У нас команда, едем!» Мне кажется, они даже не интересуются, кто у них тренер, кто президент. Посыл идет от самих игроков: «Мы должны быть вместе, нам предстоит крупный турнир».
— Вам нравится система, на которую переходит ФИБА: четырехлетний цикл чемпионата Европы, стремление сделать чемпионат мира более важным турниром, чем Олимпиада?
Кириленко: — Конечно, чемпионат мира никогда не станет более престижным, чем Олимпиада. Но здорово, что мировое первенство теперь не будет проходить в один год с чемпионатом мира по футболу. Потому что во время футбольного чемпионата никто в мире не думает ни о чем другом, и это девальвирует важность баскетбольного турнира.
Мне нравится, что в календаре появляются «окна», когда болельщики могут увидеть свою сборную. Хотя пострадают спортсмены, играющие в НБА и на других континентах. Представляю того же Брокхоффа, которому нужно будет летать в Австралию из Краснодара, а потом обратно. Но нельзя вспоминать о своей сборной раз в год, в августе. А то зрители увидели команду в сентябре, узнали, что Леша Швед хорошо играет в баскетбол, Тимофей Мозгов умеет забивать сверху, и на 11 месяцев — провал. В футболе в «окна» для матчей сборных у людей происходит вспышка интереса, когда все болельщики могут объединиться и вместе болеть за команду своей страны.
Но мне не нравится, что Евролига действует по своему коммерческому плану. Мы слышим обвинения в том, что федерация всегда за сборную, против клубов. Но ведь в противостоянии национальной команды и клуба последний никогда не выиграет. Мы не хотим, чтобы клубы страдали, хотим выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Уже никто не поменяет календарь. Поэтому нужно решать вопросы с клубами, идти на уступки, договариваться. Это будет сложно. Мы уже сейчас ведем беседы с менеджерами команд. Но
Базаревич: — Мне кажется, тут включились личные амбиции. Все должно быть обговорено между ФИБА и Евролигой. И это не является неразрешимой проблемой.
ШВЕД — ЛУЧШИЙ БАСКЕТБОЛИСТ ЕВРОПЫ
— Шведу стоит возвращаться в НБА?
Кириленко: — Он уже был в НБА. Ему 28 лет, и он прекрасно чувствует себя в «Химках». Леша — лидер команды. Сейчас все это менять ради непонятных перспектив? Будет ли он играть за океаном, попадет ли в правильную команду? Он находится на своем месте, ему комфортно и удобно. В НБА Швед уже был и знает, какой там уровень. А наш чемпионат выигрывает от присутствия Алексея. Он как вспышка — может выиграть матч, а может и «похоронить» команду (смеется). Но чаще, конечно, делает первое. Болельщики именно на таких баскетболистов и ходят смотреть.
— Для сборной не было бы полезнее, если бы Швед играл в НБА?
Кириленко: — А если бы он не играл? Не уверен, что для сборной было бы хорошо, если бы у него была та же роль, что в «Хьюстоне» или «Филадельфии», да даже во второй сезон в «Миннесоте». Неужели это лучше, чем играть в «Химках», где он проводит на площадке по 30 — 35 минут за матч и является лучшим баскетболистом Европы? Ответ здесь очевиден.
— Он — лучший игрок Европы?
Кириленко: — А как иначе, если он получил приз одного из лучших игроков Евробаскета? Все остальные, попавшие в символическую пятерку турнира, выступают в НБА. Ладно, Дончич пока только на пути за океан.
— Если Швед уедет, то не сможет играть в сборной, потому что есть договоренность, что баскетболисты из НБА не будут выступать за национальные команды.
Кириленко: — Вернее, они смогут играть только в два «окна» — в июле и сентябре. Так что говорить, что совсем не будет, — неправильно. Того же Тимофея Мозгова и в июле, и в сентябре мы обязательно увидим в сборной. Естественно, если он сам захочет.
— Уже известно, где сборная будет проводить домашние матчи в отборе на ЧМ-2019?
Кириленко: — Да. В ноябре с Бельгией сыграем в Нижнем Новгороде, в феврале с Боснией пока не решили, но, скорее всего, это будет Москва или Московская область. Летом с французами встретимся, наверное, в Краснодаре.
НАС И ИСПАНИЮ ПОСТАВИЛИ В НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ
— Три самых крутых игрока Евробаскета?
Кириленко: — Самые крутые — Горан Драгич, Алексей Швед и, как ни странно, Кристапс Порзингис. Самые сложные — братья Газоли, они играли в очень умный и зрелый баскетбол. Меня даже раздражало это, хотелось, чтобы они уже наконец допустили
Базаревич: — Они на бреющем, честно сказать, провели большую часть чемпионата… Но словенцы опустили их с небес на землю. А вот игру с Россией они провели лучше всего, потому что это был матч за медали. Испанцы рассчитывали на золото, а с нами им
Кириленко: — Но мы их
Базаревич: — С этим я согласен. Но тактически за столь короткое время
Кириленко: — В некоторых командах есть сильные игроки. Например, Драгич. Но даже он ошибался! В финале его в концовке убирали с площадки. А вот испанцы в матче с нами, такое ощущение, не ошибались вообще. Их лидеры не делали лишних движений. Пауза — и либо пас, либо точный бросок. Это дорогого стоит. И, на мой взгляд, испанцы — самый сложный соперник, с которым мы играли на этом турнире.
Базаревич: — С испанцами было тяжело еще и
Кириленко: — Не хватило козыря.
Базаревич: — У нас не было запаса прочности, мы не могли позволить себе экономить силы в группе.
Кириленко: — Иначе было нельзя. Могли бы вернуться из Турции раньше.
— Испанию и Сербию вы назвали. Третий соперник, с которым было очень тяжело?
Базаревич: — Латвия. У них сейчас суперпоколение. Молодые, бегущие, бьющие, высокие!
Кириленко: — Но им не хватило дисциплины. Они очень много распылялись — разговаривали с судьями и так далее. Если нам удалось сосредоточиться на игре, то они тратили много энергии впустую.
Базаревич: — Думаю, они могли бы пройти Словению в четвертьфинале, если бы не разговоры.
— Спасибо, что пришли к нам в редакцию. Ждем снова и в следующий раз — уже с медалями.
Кириленко: — Не концентрируйтесь так на медалях, концентрируйтесь на правильной обстановке и подходе. Когда это будет — придут и медали, и совсем другое отношение к команде. Обращаюсь с этим посылом ко всем тренерам, которые есть в нашей стране, особенно к тем, кто воспитывает резерв. Мы стремимся любой ценой быть первыми везде и всегда. Но нам нужны личности, игроки с правильной головой. Необходимы примеры, на которых можно растить следующее поколение.
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