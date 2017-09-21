Стал известен календарь сборной России в отборочном турнире на КМ-2019

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первую домашнюю игру россияне проведут 27 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками россиян станут бельгийцы.



Остальные матчи первого квалификационного турнира Кубка мира россияне проведут в 2018 году: 22 февраля они сыграют с Францией (в гостях), 25 февраля — с Боснией и Герцеговиной (дома), 29 июня — с Бельгией (в гостях), 2 июля — с Францией (дома).