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21 сентября 2017, 21:22 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Стал известен календарь сборной России в отборочном турнире на КМ-2019

Мужская сборная России по баскетболу стартует в отборочном турнире Кубка мира — 2019 матчем в гостях с Боснией и Герцеговиной 24 ноября, сообщает сайт Российской федерации баскетбола.

Мужская сборная России по баскетболу стартует в отборочном турнире Кубка мира — 2019 матчем в гостях с Боснией и Герцеговиной 24 ноября сообщает сайт Российской федерации баскетбола. Увеличить
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Первую домашнюю игру россияне проведут 27 ноября в Нижнем Новгороде. Соперниками россиян станут бельгийцы.

Остальные матчи первого квалификационного турнира Кубка мира россияне проведут в 2018 году: 22 февраля они сыграют с Францией (в гостях), 25 февраля — с Боснией и Герцеговиной (дома), 29 июня — с Бельгией (в гостях), 2 июля — с Францией (дома).
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