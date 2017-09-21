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21 сентября 2017, 16:00 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Моргунов: Сборная России по баскетболу должна отобраться на ЧМ-2019

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перед мужской сборной России по баскетболу стоит задача квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года. Об этом журналистам заявил руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов.

<em>МОСКВА 21 сентября. /ТАСС/.</em> Перед мужской сборной России по баскетболу стоит задача квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года. Об этом журналистам заявил руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) Никита <span class=error>Моргунов</span>. Увеличить
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Ранее стало известно, что Сергей Базаревич продолжит возглавлять национальную команду. На чемпионате Европы российская сборная под его руководством заняла четвертое место.

«Наша задача — попасть на чемпионат мира, желательно без нервотрепки. Проводится работа, чтобы сборная была в боевом составе и добивалась самого высокого результата», — сказал Моргунов.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Китае.
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