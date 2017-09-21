Моргунов: Сборная России по баскетболу должна отобраться на ЧМ-2019
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Перед мужской сборной России по баскетболу стоит задача квалифицироваться на чемпионат мира 2019 года. Об этом журналистам заявил руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита Моргунов.
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Ранее стало известно, что Сергей Базаревич продолжит возглавлять национальную команду. На чемпионате Европы российская сборная под его руководством заняла четвертое место.
«Наша задача — попасть на чемпионат мира, желательно без нервотрепки. Проводится работа, чтобы сборная была в боевом составе и добивалась самого высокого результата», — сказал Моргунов.
Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Китае.
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