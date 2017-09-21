Моргунов: Сборная России по баскетболу должна отобраться на ЧМ-2019

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Ранее стало известно, что Сергей Базаревич продолжит возглавлять национальную команду. На чемпионате Европы российская сборная под его руководством заняла четвертое место.

«Наша задача — попасть на чемпионат мира, желательно без нервотрепки. Проводится работа, чтобы сборная была в боевом составе и добивалась самого высокого результата», — сказал Моргунов.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Китае.