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Оба знаменитых в прошлом игрока нашей национальной команды более часа отвечали на вопросы о Евробаскете-2017, на котором россияне заняли четвертое место, а также рассказали о последствиях этого турнира. Базаревич остался в сборной России.

— Накануне прошла информация о том, что федерация и главный тренер Сергей Базаревич переподписали контракт…

Андрей КИРИЛЕНКО: — Мы пока ничего не переподписывали, но есть принципиальное соглашение сторон о продолжении сотрудничества и понимание того, как должна развиваться национальная команда. Остается обсудить технические моменты, в ближайшее время мы это сделаем. После окончания турнира наше предыдущее соглашение закончилось, и все подхватили слова тренера о его желании сделать паузу.

Но это была не совсем правда. Выступление на Евробаскете считаем очень достойным и хотим продолжить наши отношения. Впереди — отбор к чемпионату мира. Порадовало, что Базаревич хочет участвовать и в деятельности наших молодежных команд.

— Обсуждали возможность совмещения им работы в клубе и сборной?

Кириленко: — Мы не будем препятствовать, если у тренера появятся предложения.

— А предложения были?

Сергей БАЗАРЕВИЧ: — В такое время их не может быть — все команды сейчас готовятся к сезону.

Кириленко: — На чемпионате Европы наш тренер подтвердил свой высокий уровень, который демонстрировал, побеждая в Кубке вызова с «Красными Крыльями» и работой с «Локомотивом-Кубанью». Его акции значительно выросли после такого результата на европейской сцене. Нам очень хочется, чтобы он получил достойное предложение от серьезного клуба. Тем более такая прак-тика не будет лишней, поскольку для тренера важно быть в тонусе. Другое дело — захочет ли он сам.

— Сергей Валерьянович, готовы к совмещению постов наставника сборной и клуба?

Базаревич: — Готов, но это должна быть серьезная история. Пару раз я уже ввязывался не в те проекты. Конечно, любой опыт важен, и он мне помог, но сейчас хочется, скажем так, правильной ситуации.

— На какой срок будет подписан контракт со сборной?

Кириленко: — Наша конечная цель — Олимпиада в Токио. Для многих в нынешней сборной этот турнир может стать последним, после чего будет приходить новое поколение. Новыми лидерами станут Кулагины и Сергей Карасев, которых мы уже сейчас наигрываем. Время неумолимо, и такие ребята, как Виталий Фридзон, будут постепенно заканчивать, хотя надеюсь, что ему хватит сил выступать и до 50 лет.

Сейчас костяк команды — в самом соку, они могут побеждать на самом высоком уровне. Для этих ребят ближайший чемпионат мира и Олимпиада — отличная возможность проявить себя в сборной. В следующие два года им надо упереться прежде всего морально, потому что в баскетбол они играть умеют. Как показал Евробаскет, мы остаемся сильным коллективом только при полной концентрации и соблюдении игровой дисциплины.

— Стремитесь подписать соглашение, рассчитанное до Игр в Токио?

Кириленко: — На Олимпиаду еще надо попасть. Да, турнир в Токио может стать пиком для этой команды. А может и не стать, как и будущий чемпионат мира. Есть костяк команды, но при этом за шесть международных окон — по три в этом и следующем сезоне — тренеру придется не только уделить время нынешнему составу, но и подтащить молодых ребят.

Базаревич: — Когда мы начинали работу в прошлом году, говорили, что хотим вернуть сборной престиж. Эта задача будет решена, когда наши матчи будут собирать по 20 тысяч болельщиков.