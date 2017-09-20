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20 сентября 2017, 13:34 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Мутко поддержал решение Базаревича продолжить работу со сборной России по баскетболу

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что поддерживает решение главного тренера мужской сборной России по баскетболу Сергея Базаревича продолжить работу с национальной командой.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Сергей <span class=error>Смышляев</span>. </em><nobr>Вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span> заявил агентству Р-Спорт что поддерживает решение главного тренера мужской сборной России по баскетболу Сергея <span class=error>Базаревича</span> продолжить работу с национальной командой. Увеличить
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В воскресенье в Стамбуле завершился чемпионат Европы, на котором сборная России стала четвертой. Контракт Базаревича истек после турнира, а затем специалист заявил, что рассматривает возможность перерыва в тренерской деятельности. Однако позднее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Базаревич дал согласие на продолжение работы с командой.

«Это вопросы внутри федерации. Но я поддерживаю такое решение (продолжить работу со сборной). Базаревич здорово отработал на чемпионате Европы. Да, остались без медалей, но это спорт, надо сыгранности больше. Базаревич знает, что делает», — сказал Мутко по телефону.
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