Мутко поддержал решение Базаревича продолжить работу со сборной России по баскетболу
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что поддерживает решение главного тренера мужской сборной России по баскетболу Сергея Базаревича продолжить работу с национальной командой.
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В воскресенье в Стамбуле завершился чемпионат Европы, на котором сборная России стала четвертой. Контракт Базаревича истек после турнира, а затем специалист заявил, что рассматривает возможность перерыва в тренерской деятельности. Однако позднее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Базаревич дал согласие на продолжение работы с командой.
«Это вопросы внутри федерации. Но я поддерживаю такое решение (продолжить работу со сборной). Базаревич здорово отработал на чемпионате Европы. Да, остались без медалей, но это спорт, надо сыгранности больше. Базаревич знает, что делает», — сказал Мутко по телефону.
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