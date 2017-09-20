Мутко поддержал решение Базаревича продолжить работу со сборной России по баскетболу

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В воскресенье в Стамбуле завершился чемпионат Европы, на котором сборная России стала четвертой. Контракт Базаревича истек после турнира, а затем специалист заявил, что рассматривает возможность перерыва в тренерской деятельности. Однако позднее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Базаревич дал согласие на продолжение работы с командой.

«Это вопросы внутри федерации. Но я поддерживаю такое решение (продолжить работу со сборной). Базаревич здорово отработал на чемпионате Европы. Да, остались без медалей, но это спорт, надо сыгранности больше. Базаревич знает, что делает», — сказал Мутко по телефону.