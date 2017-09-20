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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31064079/
20 сентября 2017, 11:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Г. Драгич не смог сдержать слёз после получения подарка от мамы Др. Петровича

Разыгрывающий защитник «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич, который стал MVP Евробаскета-2017, не смог сдержать слёз после получения подарка от мамы легендарного хорватского баскетболиста Дражена Петровича.

Бисерка Петрович передала Драгичу игровую майку, в которой её сын выступал за «Нью-Джерси Нетс».

«Это один из самых прекрасных подарков из всех, что я получал в своей жизни. Я превозносил Дражена. Он был моим кумиром. Мы знаем, сколько он сделал для югославского и мирового баскетбола. Для меня большая честь выступать под третьим номером», — сказал Драгич.
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