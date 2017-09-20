Г. Драгич не смог сдержать слёз после получения подарка от мамы Др. Петровича
Разыгрывающий защитник «Майами Хит» и сборной Словении Горан Драгич, который стал MVP Евробаскета-2017, не смог сдержать слёз после получения подарка от мамы легендарного хорватского баскетболиста Дражена Петровича.
Бисерка Петрович передала Драгичу игровую майку, в которой её сын выступал за «Нью-Джерси Нетс».
«Это один из самых прекрасных подарков из всех, что я получал в своей жизни. Я превозносил Дражена. Он был моим кумиром. Мы знаем, сколько он сделал для югославского и мирового баскетбола. Для меня большая честь выступать под третьим номером», — сказал Драгич.
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