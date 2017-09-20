Неудержимый Швед, слабая посещаемость и вопросы к судьям
Руководители европейского отделения Международной федерации баскетбола (ФИБА) подвели для «Известий» итоги Евробаскета-2017.
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В Стамбуле завершился чемпионат Европы по баскетболу 2017 года, который впервые в своей истории выиграла сборная Словении. В решающем матче подопечные Игора Кокошкова обыграли команду Сербии (93:85). Это стало историческим успехом словенского баскетбола: ранее лучшим результатом мужской команды из этой страны являлось четвертое место на Евробаскете-2009. Сборная России остановилась в шаге от медалей, в решающей игре за бронзу уступив баскетболистам из Испании (85:93).
— Это был очень увлекательный турнир, который подарил зрителям много зрелищных игр и неожиданных результатов, — рассказал «Известиям» президент
Евробаскет во второй раз проходил в четырех странах — Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Финальная стадия прошла в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Даум», вмещающей 16 тыс. зрителей. Правда, после вылета Турции на стадии 1/8 финала аншлаг удалось собрать только на решающей игре турнира.
— Мы довольны организацией Евробаскета-2017, — продолжил Тургай Демирель. — Все страны приняли турнир на высшем уровне, для болельщиков и команд были созданы комфортные условия. Что касается посещаемости — я бы не сказал, что она была низкой. На групповой стадии практически на всех играх были полные трибуны. Особенно в
Также прошедший чемпионат запомнится и критикой работы арбитров. Многие баскетболисты, в том числе сборной России, публично высказывали недовольство действиями судей. Напомним, до турнира не были допущены лучшие арбитры Европы, обслуживающие матчи Евролиги.
— Я бы не сказал, что отсутствие судей, обслуживающих игры Евролиги, сказалось на зрелищности турнира или его спортивной составляющей, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный секретарь
Приз как самому ценному игроку Евробаскета-2017 достался капитану сборной Словении Горану Драгичу, набравшему 35 очков в финальном матче. Его показатели на турнире составили 22,6 очка, 4,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч. Помимо Драгича («Майами») в символическую пятерку турнира попали его соотечественник Лука Дончич («Реал»), серб Богдан Богданович («Сакраменто»), испанец Пау Газоль («Сан-Антони») и россиянин Алексей Швед («Химки»).
Швед также стал и самым результативным игроком турнира, в среднем за матч набирая 24,3 очка. В тройке лучших снайперов также оказались немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6). Защитник «Химок» стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА. В 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу.
Отныне Евробаскет будет проходить раз в четыре года, поэтому следующий турнир состоится только в 2021 году. На данный момент о желании стать хозяином континентального первенства объявила только Испания.
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