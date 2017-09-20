Неудержимый Швед, слабая посещаемость и вопросы к судьям

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В Стамбуле завершился чемпионат Европы по баскетболу 2017 года, который впервые в своей истории выиграла сборная Словении. В решающем матче подопечные Игора Кокошкова обыграли команду Сербии (93:85). Это стало историческим успехом словенского баскетбола: ранее лучшим результатом мужской команды из этой страны являлось четвертое место на Евробаскете-2009. Сборная России остановилась в шаге от медалей, в решающей игре за бронзу уступив баскетболистам из Испании (85:93).

— Это был очень увлекательный турнир, который подарил зрителям много зрелищных игр и неожиданных результатов, — рассказал «Известиям» президент ФИБА-Европа Тургай Демирель. — Словения впервые в истории завоевала медали Евробаскета, с чем я ее поздравляю. Все полуфиналисты были достойны победы, в этих командах собраны звезды не только европейского, но и мирового баскетбола. С каждым Евробаскетом уровень игры становится всё выше и выше. У этого турнира — большое будущее.

Евробаскет во второй раз проходил в четырех странах — Израиле, Румынии, Турции и Финляндии. Финальная стадия прошла в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Даум», вмещающей 16 тыс. зрителей. Правда, после вылета Турции на стадии 1/8 финала аншлаг удалось собрать только на решающей игре турнира.

— Мы довольны организацией Евробаскета-2017, — продолжил Тургай Демирель. — Все страны приняли турнир на высшем уровне, для болельщиков и команд были созданы комфортные условия. Что касается посещаемости — я бы не сказал, что она была низкой. На групповой стадии практически на всех играх были полные трибуны. Особенно в Тель-Авиве. В плей-офф мы могли наблюдать, что они заполнялись только наполовину, но тому есть объективные причины. Во-первых, Турция покинула турнир на ранней стадии, а во-вторых, за последний год в Стамбуле произошло несколько террористических актов. Думаю, это отпугнуло многих болельщиков, которые не рискнули ехать в Турцию. Тем не менее на финал были проданы все билеты.

Также прошедший чемпионат запомнится и критикой работы арбитров. Многие баскетболисты, в том числе сборной России, публично высказывали недовольство действиями судей. Напомним, до турнира не были допущены лучшие арбитры Европы, обслуживающие матчи Евролиги.

— Я бы не сказал, что отсутствие судей, обслуживающих игры Евролиги, сказалось на зрелищности турнира или его спортивной составляющей, — отметил в беседе с «Известиями» генеральный секретарь ФИБА-Европа Камил Новак. — Жалобы на судейство будут всегда, в любом виде спорта. Но я отмечу, что их стало гораздо меньше по сравнению с Евробаскетом-2015, когда мы могли привлекать всех судей. Жалобы появляются в основном на стадии плей-офф, когда команды начинают выбывать из турнира.

Приз как самому ценному игроку Евробаскета-2017 достался капитану сборной Словении Горану Драгичу, набравшему 35 очков в финальном матче. Его показатели на турнире составили 22,6 очка, 4,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за матч. Помимо Драгича («Майами») в символическую пятерку турнира попали его соотечественник Лука Дончич («Реал»), серб Богдан Богданович («Сакраменто»), испанец Пау Газоль («Сан-Антони») и россиянин Алексей Швед («Химки»).

Швед также стал и самым результативным игроком турнира, в среднем за матч набирая 24,3 очка. В тройке лучших снайперов также оказались немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6). Защитник «Химок» стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА. В 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу.

Отныне Евробаскет будет проходить раз в четыре года, поэтому следующий турнир состоится только в 2021 году. На данный момент о желании стать хозяином континентального первенства объявила только Испания.