Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу
МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) достигла принципиальной договоренности с Сергеем Базаревичем, что он продолжит возглавлять мужскую сборную России. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
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Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, который завершился в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ был рассчитан до завершения турнира. Ранее специалист заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера команды.
«Мы не обсуждали контрактную историю, обсуждали желание работать с командой дальше, — сказал Кириленко. — Достигли принципиальной договоренности, что Базаревич продолжит работу со сборной».
Сергей Базаревич возглавил команду России в 2016 году.
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