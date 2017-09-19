Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31059944/
19 сентября 2017, 23:43 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) достигла принципиальной договоренности с Сергеем Базаревичем, что он продолжит возглавлять мужскую сборную России. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, который завершился в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ был рассчитан до завершения турнира. Ранее специалист заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера команды.

«Мы не обсуждали контрактную историю, обсуждали желание работать с командой дальше, — сказал Кириленко. — Достигли принципиальной договоренности, что Базаревич продолжит работу со сборной».

Сергей Базаревич возглавил команду России в 2016 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Сергей Базаревич: тренер-настройщик

Сергей Базаревич: тренер-настройщик

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы сборная России заняла четвертое место. Для Сергея Базаревича это был первый крупный турнир в роли главного тренера национальной команды.
Еще 7 новостей  Все новости

Базаревич останется на посту главного тренера сборной России по баскетболу

Брюссель может быть исключен из числа городов - хозяев ЧЕ-2020 по футболу

Гамба: все призеры чемпионата России по дзюдо выступят на международных турнирах

РУСАДА намерено обеспечить полноценный допинг-контроль всех российских участников ОИ-2018