Данк Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017

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Мозгов добил мяч в кольцо броском сверху после неточной попытки в исполнении защитника Алексея Шведа в матче группового этапа чемпионата Европы с бельгийцами. Данк россиянина занял в рейтинге четвертое место.

Лучшим моментом ЧЕ признан данк центрового сборной Германии Даниэля Тайса с сопротивлением форварда команды Франции Бориса Диао.

Евробаскет-2017 проходил в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке с 31 августа по 17 сентября. Чемпионом впервые в истории стала сборная Словении, серебро досталось сербам, бронза — испанцам, обыгравшим команду России в матче за третье место.

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