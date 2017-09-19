Данк Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017
Данк центрового сборной России Тимофея Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017. Видео появилось на
YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).
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Мозгов добил мяч в кольцо броском сверху после неточной попытки в исполнении защитника Алексея Шведа в матче группового этапа чемпионата Европы с бельгийцами. Данк россиянина занял в рейтинге четвертое место.
Лучшим моментом ЧЕ признан данк центрового сборной Германии Даниэля Тайса с сопротивлением форварда команды Франции Бориса Диао.
Евробаскет-2017 проходил в Стамбуле, Хельсинки,
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