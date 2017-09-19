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19 сентября 2017, 14:45 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Lenta.Ru

Данк Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017

Данк центрового сборной России Тимофея Мозгова вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017. Видео появилось на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА).

<span class=error>Данк</span> центрового сборной России Тимофея <span class=error>Мозгова</span> вошел в десятку лучших моментов Евробаскета-2017. Видео появилось на <nobr>YouTube-канале</nobr> Международной федерации баскетбола (<span class=error>ФИБА</span>). Увеличить
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Мозгов добил мяч в кольцо броском сверху после неточной попытки в исполнении защитника Алексея Шведа в матче группового этапа чемпионата Европы с бельгийцами. Данк россиянина занял в рейтинге четвертое место.

Лучшим моментом ЧЕ признан данк центрового сборной Германии Даниэля Тайса с сопротивлением форварда команды Франции Бориса Диао.

Евробаскет-2017 проходил в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке с 31 августа по 17 сентября. Чемпионом впервые в истории стала сборная Словении, серебро досталось сербам, бронза — испанцам, обыгравшим команду России в матче за третье место.
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