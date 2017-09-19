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19 сентября 2017, 11:35 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

20 тыс. болельщиков встретили сборную Сербии в Белграде

20 тыс. болельщиков встретили в Белграде сборную Сербии после Евробаскета-2017, на котором она заняла второе место, сообщает официальный сайт сербской федерации баскетбола.

20 тыс. болельщиков встретили в Белграде сборную Сербии после Евробаскета-2017 на котором она заняла второе место сообщает официальный сайт сербской федерации баскетбола. Увеличить
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Из аэропорта команда в полном составе прибыла на центральную площадь столицы, где игроки и тренеры выступили с краткими речами перед поклонниками. Лично поздравить баскетболистов пришли премьер-министр Сербии Ана Брнабич и мэр города Синиша Мали.

Фотографии со встречи болельщиками сборной Сербии доступны для просмотра на официальном сайте сербской федерации баскетбола.
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