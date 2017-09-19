20 тыс. болельщиков встретили сборную Сербии в Белграде
20 тыс. болельщиков встретили в Белграде сборную Сербии после Евробаскета-2017, на котором она заняла второе место, сообщает официальный сайт сербской федерации баскетбола.
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Из аэропорта команда в полном составе прибыла на центральную площадь столицы, где игроки и тренеры выступили с краткими речами перед поклонниками. Лично поздравить баскетболистов пришли
Фотографии со встречи болельщиками сборной Сербии доступны для просмотра на официальном сайте сербской федерации баскетбола.
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