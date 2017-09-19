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19 сентября 2017, 0:33 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Известия

Фимич: У Базаревича не должно быть проблем с продлением контракта

Агент главного тренера сборной России — об итогах Евробаскета-2017 и проблемах российского баскетбола.

Агент главного тренера сборной России — об итогах Евробаскета-2017 и проблемах российского баскетбола. Увеличить
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Сборная России остановилась в шаге от медалей Евробаскета-2017, проиграв в матче за третье место команде Испании (85:93). Итоги турнира в эксклюзивном интервью «Известиям» подвел один из самых влиятельных баскетбольных агентов Европы Обрад Фимич. В ходе беседы официальный представитель пяти игроков российской команды (Виталия Фридзона, Андрея Зубкова, Владимира Ивлева, Дмитрия Хвостова и Алексея Шведа) и ее главного тренера Сергея Базаревича рассказал, что специалист готов продолжить работать в сборной России, а также отметил, что блестящая игра Алексея Шведа — во многом заслуга экс-наставника «Химок» Душко Ивановича.

— Несмотря на поражение от Испании, четвертое место — это большая победа российского баскетбола, — сказал «Известиям» Обрад Фимич. — Игроки бились до конца в каждой игре, ни к кому не может быть претензий. Тренер проделал хорошую работу. Впервые за последние пять лет в сборной России появилась командная «химия». Яркий турнир провел Алексей Швед, который еще раз доказал свой высокий класс. Возможно, сказалось отсутствие еще одного яркого лидера: в двух заключительных играх было видно, что выиграть только за счет точных попаданий Алексея довольно сложно. У команд-призеров было как минимум по два лидера. Богданович и Марьянович — у Сербии, Дончич и Драгич — у Словении, братья Газоли — у Испании. Думаю, если на следующем крупном турнире в сборной России соберутся те же ребята, а к команде присоединится Сергей Карасев, то она может выступить еще лучше. Большая проблема заключается еще и в том, что большинство ребят получают мало игрового времени в своих клубах. В национальной команде им приходится перестраиваться, и это не всегда быстрый процесс. Надеюсь, после такого успешного чемпионата ситуация изменится.

— Во многом это можно отнести к игрокам «Локомотив-Кубань»?

— Да. Лично меня очень порадовал Зубков. После не самого удачного сезона в Краснодаре он показал очень уверенный баскетбол. Сборная зачастую добавляла с его выходом на площадку. Хорошо сыграл Хвостов. В клубе ему не хватало уверенности, но в сборной в него поверили, и он продемонстрировал, что способен брать на себя игру в тяжелой ситуации, забрасывал важные мячи в концовках. Ивлев на этом турнире сыграл не очень много, но когда он выходил на площадку, то приносил много пользы команде. Это отметил и Базаревич.

— Главный тренер заявил, что его контракт с РФБ закончился. Велика вероятность, что он будет продлен?

— Будем общаться с президентом РФБ Андреем Кириленко. Но я думаю, после удачного турнира проблем с продлением контракта быть не должно. Надеюсь, федерация сделает ему новое предложение. Единственный момент — в условиях нового календаря ФИБА пока сложно понять, сумеет ли он совмещать работу в клубе и сборной.

— То есть существует вероятность, что он возглавит клуб в этом сезоне?

— Он готов. Он хорошо поработал в Турции. Практически все специалисты и болельщики были уверены, что «Трабзонспор» вылетит из высшего дивизиона, но во многом благодаря кропотливой работе Базаревича клуб сохранил прописку в высшем дивизионе. Будем смотреть, какие предложения нам поступят. В данный момент все команды уже определились с наставниками, но мы будем ждать. В случае чьей-то отставки Базаревич, безусловно, станет одним из кандидатов.

— Что скажете про игру Виталия Фридзона? Он оправдал статус капитана команды?

— «Химия» в команде была хорошая — значит, он справился со своей ролью. Выходил, бился за каждый мяч, подбадривал партнеров. Да, он неудачно провел, возможно, решающий трехочковый в матче за третье место, но я бы не стал его за это винить. Это спорт. Сегодня ты попадаешь, завтра — нет. Повторюсь, каждый игрок внес свой вклад в этот результат. Еще бы я похвалил Дмитрия Кулагина. Человек, у которого до сих пор нет контракта с клубом, провел турнир на очень хорошем уровне.

— На ваш взгляд, почему в России такой маленький выбор игроков для сборной?

— Россия — самая большая страна в мире, но в высшем дивизионе играет всего девять баскетбольных клубов. Это проблема. Их должно быть в два раза больше. Только тогда российские игроки и тренеры смогли бы расти, а главный тренер национальной сборной имел бы выбор не из 50, а как минимум из 100 человек. К тому же это повысило бы и интерес россиян к баскетболу. Сейчас участники Единой лиги ВТБ от России играют только в европейской части страны и еще в нескольких городах. А в идеале в условном Иркутске любители баскетбола должны вживую видеть игру Шведа или звезд ЦСКА. Одно время только в Белграде было восемь баскетбольных команд в высшем дивизионе, а в Москве сейчас всего один клуб.

— Ваш самый звездный клиент — Алексей Швед — стал лучшим бомбардиром турнира и попал в символическую пятерку. Не жалеете, что он не принял предложение от клубов НБА?

— Я думаю, этот игрок выбрал свой путь. Переговоры были быстрыми и продуктивными. Ему нравится в «Химках», где он является лидером команды. В ходе Евробаскета я говорил со многими известными людьми из мира баскетбола, и все заявляли, что Алексей входит в тройку лучших игроков турнира. При этом на Евробаскете выступало много баскетболистов из клубов НБА. Подчеркну, свой вклад в мощную игру Шведа внес Душко Иванович (экс-тренер «Химок». — «Известия»). При нем он вырос в такого стабильного игрока и благодаря тяжелым тренировкам черногорского тренера подошел к Евробаскету в такой форме.

— Вспомните какой-нибудь интересный случай, который произошел с вами на Евробаскете.

— На днях мы разговаривали с Игорем Ракочевичем (легенда европейского баскетбола, вице-президент сербской федерации баскетбола. — «Известия»). Швед подошел к нему и сказал, что он был его любимым игроком, он обожал смотреть его матчи. Ракочевич выслушал это и сказал, что у него пошли мурашки по коже и для него это очень большой комплимент от, возможно, лучшего баскетболиста Европы.
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