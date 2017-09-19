Президент РФБ Кириленко признался, что является фанатом Шведа

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«Я давно слежу за Шведом, — сказал Кириленко. — Я его фанат, мне нравится, как он играет. Конечно, он стал лидером команды (сборной России на чемпионате Европы — прим. ТАСС), мы за его яркой игрой забываем других ребят, которые «носят рояль».

Сборная России заняла четвертое место на Евробаскете, проиграв в матче за бронзу команде Испании. Швед стал лучшим снайпером турнира, набрав 219 очков в девяти матчах. Также атакующий защитник вошел в символическую сборную турнира с Гораном Драгичем, Лукой Дончичем (оба — Словения), Богданом Богдановичем (Сербия) и По Газолем (Испания).