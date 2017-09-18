Базаревич примет решение о будущем в сборной РФ по баскетболу после беседы с Кириленко

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Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, завершившемся в воскресенье в Стамбуле. Контракт Базаревича с РФБ рассчитан до завершения турнира. Ранее он заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера сборной России. По словам Кириленко, федерация хочет, чтобы Базаревич продолжил работу на этом посту.

«Понятия не имею [когда появится информация о моем будущем]. Все зависит от того, когда состоится наш разговор с президентом федерации [Кириленко]. Дату мы не намечали, у всех есть телефоны», — сообщил Базаревич.

По словам тренера сборной, команде для завоевания медалей на Евробаскете-2017 не хватило везения. «Сейчас чувствую опустошение и легкое разочарование, потому что не смогли завоевать медали. Команда боролась за призовые места, но, к сожалению, может, не хватило удачи, может, какие-то объективные обстоятельства. Мы ехали занимать не четвертое место», — заключил специалист.

Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.