Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата Европы
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские баскетболисты, ставшие четвертыми на прошедшем чемпионате Европы, прилетели в Москву. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево около 19:00 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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В матче за третье место команда России уступила сборной Испании со счетом 85:93. Чемпионами Европы впервые в истории стали словенцы, обыгравшие в финале сербов.
Завершившийся 17 сентября Евробаскет стал для сборной России лучшим за последние шесть лет. В 2011 году национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в
Матчи группового турнира чемпионата Европы 2017 года проходили в Стамбуле, Хельсинки,
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