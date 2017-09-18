Сборная России по баскетболу вернулась в Москву с чемпионата Европы

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В матче за третье место команда России уступила сборной Испании со счетом 85:93. Чемпионами Европы впервые в истории стали словенцы, обыгравшие в финале сербов.

Завершившийся 17 сентября Евробаскет стал для сборной России лучшим за последние шесть лет. В 2011 году национальная команда завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф. В 2012 году российская команда завоевала бронзовые медали Олимпиады в Лондоне.