«СЭ» разбирается в конфликте двух лидеров нашей команды — защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Воронцевича.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. ЭПИЗОД ВОЙНА.

Во время тайм-аута сборной Испании за 3.04 до конца третьей четверти при счете 47:60 в пользу соперника вернувшиеся с площадки после напряженного игрового отрезка Швед и Воронцевич обменялись эмоциональными репликами. Воронцевич в ходе спора с фразой «Я тебе хоть слово сказал?» бросил полотенце в сторону Шведа, встал со своего места и расположился за спиной присевшего с планшетом Базаревича по диагонали от партнера по сборной.

После всплеска эмоций тренер попросил игроков успокоиться и заменил обоих — на площадку вышли Дмитрий Кулагин и Владислав Ивлев. Швед и Воронцевич остались на скамейке неподалеку друг от друга и, если судить по трансляции, довольно быстро «остыли».

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ. ЭПИЗОД МИР.

За 2.13 до конца четвертой четверти при счете 81:76 в пользу испанцев Швед и Воронцевич вместе вернулись на площадку. Перед этим, судя по видео из Твиттера корреспондента ТАСС, Базаревич выступил в роли миротворца и решил выпустить баскетболистов на концовку. Увы, погоня не удалась.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тот самый момент, когда Швед, Воронцевич и Базаревич помирились ? <a href="https://t.co/V2Rr1BQT3s">pic.twitter.com/V2Rr1BQT3s</a></p>— Andrey Kartashov (@LeDr0n) <a href="https://twitter.com/LeDr0n/status/909753377873113089">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КТО ЧТО СКАЗАЛ.

Андрей ВОРОНЦЕВИЧ, форвард сборной России:

— На фразу Алексея, что я якобы ему пас не даю, я ответил, чтоб он мне такого больше не говорил. Я не из тех, кто специально не дает передачи, и стараюсь максимально играть на команду. Такие вещи не должны происходить на площадке. Тем не менее мы друг к другу особых претензий не имеем. Мы поговорили, и тренер нас просто спросил, готовы ли мы играть вместе. Мы сказали, что всегда готовы. Даже если есть какие-то разногласия, мы знаем друг друга давно. Здесь, конечно, все очень эмоционально, это сказывается. Но мне кажется, что в этом моменте был ключ к нашему рывку — создать критический момент, чтобы получить дополнительных сил. Проигрывая 16 очков, не хотелось ходить по площадке расслабленными. Нужно было завести команду, заставить ребят биться. Если бы мы так начали, были бы медали. Не думаю, что мы перегорели перед игрой. Такое ощущение, что мы просто в себя не верим. У нас все есть, все 12 человек могут играть, мы это доказали, как и в матче с хорватами. Все выходили, боролись, отдавались игре до последней капли пота. Выглядели достойно, хочется сказать всем спасибо.

Сергей БАЗАРЕВИЧ, главный тренер сборной России: