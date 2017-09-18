Швед — Воронцевич. Почему они поссорились и как помирились
Главный скандальный момент воскресного матча за 3-е место чемпионата Европы между сборными России и Испании оказался вне зоны видимости.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЭ» разбирается в конфликте двух лидеров нашей команды — защитника Алексея Шведа и форварда Андрея Воронцевича.
ЧТО ПРОИЗОШЛО. ЭПИЗОД ВОЙНА.
Во время
После всплеска эмоций тренер попросил игроков успокоиться и заменил обоих — на площадку вышли Дмитрий Кулагин и Владислав Ивлев. Швед и Воронцевич остались на скамейке неподалеку друг от друга и, если судить по трансляции, довольно быстро «остыли».
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ. ЭПИЗОД МИР.
За 2.13 до конца четвертой четверти при счете 81:76 в пользу испанцев Швед и Воронцевич вместе вернулись на площадку. Перед этим, судя по видео из Твиттера корреспондента ТАСС, Базаревич выступил в роли миротворца и решил выпустить баскетболистов на концовку. Увы, погоня не удалась.
КТО ЧТО СКАЗАЛ.
Андрей ВОРОНЦЕВИЧ, форвард сборной России:
— На фразу Алексея, что я якобы ему пас не даю, я ответил, чтоб он мне такого больше не говорил. Я не из тех, кто специально не дает передачи, и стараюсь максимально играть на команду. Такие вещи не должны происходить на площадке. Тем не менее мы друг к другу особых претензий не имеем. Мы поговорили, и тренер нас просто спросил, готовы ли мы играть вместе. Мы сказали, что всегда готовы. Даже если есть
Сергей БАЗАРЕВИЧ, главный тренер сборной России:
— Мы — семья, а в семье случается всякое. Думаю, эта ситуация дала нам толчок. Что именно там произошло, не буду комментировать. Без Алексея мы бы не зашли так далеко. Могу сказать, что мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами, и это было очень сложно. Считаю, мы стали лучше, иначе бы так далеко не продвинулись. Победили ли мы их? Нет. Чтобы победить всех, может, и жизни не хватить. Я даже хотел закончить как тренер после этого турнира. И, видимо, на
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