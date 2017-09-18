Почему Базаревич хотел закончить карьеру. Что Швед и Воронцевич сказали друг другу
Тренер и игроки после матча.
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Видимо, что-то случилось...
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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после завершения чемпионата Европы рассказал журналистам об итогах турнира, о матче за третье место с Испанией и о плодах, которые должно принести выступление команды.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
— Повлияла ли на результат последнего матча стычка между Шведом и Воронцевичем?
— Мы — семья, а в семье случается всякое. Думаю, эта ситуация дала нам толчок. Что именно там произошло, не буду комментировать.
Без Алексея мы бы не зашли так далеко. Могу сказать, что мы на протяжении всей подготовки боролись с собственными демонами, и это было очень сложно. Считаю, мы стали лучше, иначе бы так далеко не продвинулись. Победили ли мы их? Нет. Чтобы победить всех, может, и жизни не хватить.
Я даже хотел закончить как тренер после этого турнира. И, видимо, на
— Почему возникли такие мысли?
— Иногда устаешь иметь дело с некоторыми вещами.
— Какое будущее у этой сборной?
— Я не знаю, какое будущее у меня в сборной. У меня контракт сегодня закончился. Останусь ли? Пока у меня нет предложения, не буду заниматься кокетством.
— Чемпионат вышел для вас сложным?
— Вспомнил, как чувствовал себя, когда был игроком. Как не спал в решающие фазы чемпионатов мира и Европы. Потому что чувствовал на себе давление. Некоторые не чувствуют, а я, может, сам себе его создавал. Тем более, был капитаном. А сейчас такая история — баскетбол стал более тренерским. Ты понимаешь, что можешь дать, и пытаешься это сделать. Тут главное — не переборщить.
— Почему команда три матча подряд так слабо начинала?
— Специально заманивали соперника (улыбается). Сегодня, может, я перестарался с мотивационной речью, увлекся и сбил игроков с толку. Хотел дать им возможность сыграть раскрепощено. Раньше говорили, что мы слабо играем третью четверть, теперь — первую. Видимо, сложно все четверти проводить одинаково. Я благодарен игрокам, федерации и всему своему штабу. Если бы не они, мы бы не вышли из группы. Все работали преданно и честно.
— Что чувствовали, когда Виталий Фридзон в один из ключевых моментов матча не попал трехочковый?
— Игра складывается из попаданий и промахов. И после одного из них не заканчивается. Чувствовал, что надо продолжать. Надежда умирает последней.
— Если бы можно было изменить
— Ну насчет кадров у нас небольшой выбор. В подготовке было очень непросто — наверное, это мне урок на будущее. Я думал, что мы построили
— Многие ваши
— Да, мне дочь тоже присылала. Как будто я сказал
— Это говорит о том, что за вашими выступлениями следят.
— Думаю, это главный результат. Я уже говорил и повторю — баскетбол непопулярен у нас в стране. Девять команд выступают в высшем дивизионе, мы выбираем из 50 игроков. Это стыдно. И от игры сборной многое зависит. Надеюсь, мы дали
— Чем вы недовольны по итогам турнира?
— Немного разочарован, что не смог дать Мише Кулагину больше игрового времени. В
— Плохо ли, что у нас только один игрок — Мозгов — выступает в НБА?
— При нынешней ситуации, наверное, плохо. Там кто только не играет. В мои годы это было редкостью, а сейчас даже
Андрей ВОРОНЦЕВИЧ, форвард сборной России:
— На фразу Алексея, что я якобы ему пас не даю, я ответил, чтоб он мне такого больше не говорил. Я не из тех, кто специально не дает передачи, и стараюсь максимально играть на команду. Такие вещи не должны происходить на площадке. Тем не менее мы друг к другу особых претензий не имеем. Мы поговорили, и тренер нас просто спросил, готовы ли мы играть вместе. Мы сказали, что всегда готовы. Даже если есть
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