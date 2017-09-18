В чем Швед лучший на Евробаскете

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В трех четвертях финального матча чемпионата Европы защитник сборной Словении Горан Драгич набрал рекордные для нынешнего турнира 35 очков. В последнем игровом отрезке он вполне мог не только ворваться в тройку лучших снайперов турнира, но и потеснить с первой строчки россиянина Алексея Шведа (для этого, правда, нужно было добавить себе в копилку еще 17 баллов). Однако в последней 10-минутке Драгич почти не появлялся на площадке и лицевой счет не пополнил. Его итоговая средняя результативность составила 22,6 очка за матч — четвертый результат Евробаскета. Швед в среднем за игру набирал 24,3 очка, немец Деннис Шредер и латвиец Кристапс Порзингис, вылетевшие в четвертьфинале, 23,7 и 23,6 очка соответственно.

Российский баскетболист впервые стал лучшим снайпером чемпионата Европы. Ранее россияне занимали первые места по одному из основных показателей (очки, подборы, передачи) только дважды. Андрей Кириленко в 2007-м и Андрей Воронцевич в 2015-м становились лучшими на турнире по подборам.

В этом году данный титул достался литовцу Йонасу Валанчюнасу (12 подборов за игру). В тройку также вошли британец Габе Оласени (11,2) и грузин Заза Пачулия (9,2). Лучшим среди игроков ведущих команд стал юный словенец Лука Дончич (4-е место, 8,1 подбора за игру). 18-летний форвард «Реала» забрал 73 отскока — на один больше, чем сыгравший на три матча меньше Валанчюнас. Российский центровой Тимофей Мозгов с 7,4 подборами за игру расположился в этом списке на 9-м месте.

В матче за третье место Алексей Швед всего трижды ассистировал партнерам и опустился на шестую строчку в списке распасовщиков (5,9 передачи за в среднем за матч), хотя и стал вторым по общему числу передач (53). Выдавший больше всего решающих передач (61) Серхио Родригес расположился на втором месте (6,8 передачи за игру), уступив литовцу Мантасу Калниетису (7,2), выигравшему эту номинацию во второй раз кряду.

Сразу четыре баскетболиста сделали по 13 блок-шотов за чемпионат. Однако Кристапсу Порзингису для достижения этого результата понадобилось семь матчей (1,9 блок-шота за игру), в то время как испанец Марк Газоль и чемпионы Европы из Словении Энтони Рэндольф и Гашпер Видмар провели на две игры больше (1,4). Вторым по среднему показателю стал украинец Артем Пустовой (0,6), третьим — старший брат Марка Поу Газоль (1,5). Тимофей Мозгов с пять блок-шотами в десяти матчах расположился в пятом десятке.

По числу перехватов российский разыгрывающий Дмитрий Хвостов поделил 24-е место с сербом Богданом Богдановичем (по 11, 1,2 перехвата за матч). Румын Андрей Мандаче тоже обокрал соперников 11 раз, но в пяти встречах (2,2). По общему количеству перехватов первое место поделили серб Стефан Йович и испанец Рики Рубио (по 16 в 9 встречах).