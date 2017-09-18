Обзор матча Словения — Сербия на Евробаскете
ФИБА представила обзор финального матча чемпионата Европы по баскетболу между сборными Словении и Сербии.
Напомним, что победу одержала национальная команда Словении, которая опередила сербских баскетболистов на восемь пунктов — 93:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Горан Драгич, набравший 35 очков.
Стоит отметить, что для Словении золото Евробаскета стало первым в истории. В рамках турнира словенцы не потерпели ни одного поражения.
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