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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31041158/
18 сентября 2017, 13:48 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Обзор матча Словения — Сербия на Евробаскете

ФИБА представила обзор финального матча чемпионата Европы по баскетболу между сборными Словении и Сербии.

Напомним, что победу одержала национальная команда Словении, которая опередила сербских баскетболистов на восемь пунктов — 93:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Горан Драгич, набравший 35 очков.

Стоит отметить, что для Словении золото Евробаскета стало первым в истории. В рамках турнира словенцы не потерпели ни одного поражения.
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