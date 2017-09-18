Хенрик Рёдль назначен главным тренером сборной Германии по баскетболу

Немецкий специалист сменил у руля команды американца Криса Флеминга, под руководством которого сборная Германии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2017, где уступила испанцам.

Рёдль, входивший в тренерский штаб Флеминга, в качестве игрока стал чемпионом Европы в 1993 году, в 2002 году завоевал бронзу на чемпионате мира. На протяжении 11 лет Рёдль выступал за берлинскую «Альбу», с которой семь раз подряд побеждал в чемпионате Германии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Henrik Rödl ist ab sofort neuer Bundestrainer der deutschen Herren-Nationalmannschaft. Viel Erfolg, Henrik! <a href="https://twitter.com/hashtag/KoerbefuerD?src=hash">#KoerbefuerD</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Basketball?src=hash">#Basketball</a> <a href="https://t.co/l5IP5TDxdS">pic.twitter.com/l5IP5TDxdS</a></p>— Dt. Basketball Bund (@DBB_Basketball) <a href="https://twitter.com/DBB_Basketball/status/909689123392425984">18 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>