Хенрик Рёдль назначен главным тренером сборной Германии по баскетболу
МОСКВА, 18 сен —
Р-Спорт. Хенрик Рёдль стал новым главным тренером мужской сборной Германии, сообщается на официальной странице Немецкого баскетбольного союза (DBB) в микроблоге в Twitter.
Немецкий специалист сменил у руля команды американца Криса Флеминга, под руководством которого сборная Германии дошла до четвертьфинала чемпионата Европы-2017, где уступила испанцам.
Рёдль, входивший в тренерский штаб Флеминга, в качестве игрока стал чемпионом Европы в 1993 году, в 2002 году завоевал бронзу на чемпионате мира. На протяжении 11 лет Рёдль выступал за берлинскую «Альбу», с которой семь раз подряд побеждал в чемпионате Германии.
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