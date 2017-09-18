У сборной России все впереди

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Те же грабли.

Сборная России уступила Испании в матче за бронзовые медали Евробаскета. Таким образом, команда с Пиренейского полуострова взяла своеобразный реванш за поражение десятилетней давности в финале чемпионата Европы, который к тому же проходил на ее поле.

«Бронзовый» матч получился для подопечных Сергея Базаревича до боли похожим на полуфинал против сербов.

Россия точно так же вышла на паркет зажатой, провалила начало встречи, позволив сопернику убежать в двузначный отрыв, также по ходу игры боролась сама с собой и обстоятельствами, включала характер, устраивала камбэк, сокращала отставание до «-2», но не могла сделать последний шаг и снова отпускала на последних минутах соперника в решающий рывочек.

При этом наша команда не изменяла себе и своему стилю игры, продолжая закидывать кольцо оппонентов сумасшедшим количеством трехочковых, сделав этот вид набора очков своим главным оружием.

Российская сборная ошибалась, принимала порой поспешные и неоправданные решения в атаке, что стоило ей спокойных очков, а в перспективе и результата, но была при этом живой и яркой.

Игра с Испанией могла повернуться по-другому, но в итоге наша команда, влюбившая в себя болельщиков и заставившая уважать себя соперников и специалистов, уезжает домой без медалей.

Это горько и обидно, но не должно как-то влиять на оценку выступления собранного Базаревичем коллектива. Перед Евробаскетом в сборную России мало кто верил, но в итоге четвертого места оказалось для нее мало.

Причем наша команда абсолютно заслужила восторженные отзывы и место в четверке лучших сборных континента своей игрой. Россия была солидна и сильна. Просто и соперники по полуфиналу и матчу за бронзу оказались ничуть не хуже и смогли сыграть чуть сильнее в конкретных очных встречах.

В обоих случаях нам стоили поражения проваленные концовки, но даже они не ломали сборную России, которая билась до конца и возвращалась с того света в игру. Это очень важно.

После Евробаскета-2017 можно смело говорить, что мужская национальная команда наконец-то вернулась.

Алексей Швед — суперзвезда.

На фоне общей прекрасной командной работы, где можно выделить практически каждого игрока, в сборной России особняком стоит ее лидер Алексей Швед.

Защитник не просто был главной, а подчас и единственной опцией в атаке нашей команды в каждом матче, он был неудержим для соперника и поставил на поток попадания из таких положений, что к концу турнира их уже воспринимали как что-то само собой разумеющееся.

В плей-офф Евробаскета от Шведа уже ждали чудес и в общем-то дожидались их.

Неудивительно, что россиянин вошел в символическую пятерку чемпионата Европы. По-другому и быть просто не могло.

Мог Алексей и вовсе стать MVP турнира, и если бы наша команда выиграла континентальное первенство, то это бы случилось, но Россия остановилась на четвертой строчке, и.

Швед довольствовался званием лучшего снайпера турнира со средним показателем 24,3 очка за матч.

Кроме того, на счету Алексея в среднем 2,6 подбора за игру и 5,9 результативных передач. Пора возвращаться в НБА.

Словенская сказка.

Чемпионом Европы, несколько неожиданно изначально, стала прекрасная сборная Словении, которой удалось сделать то, что не удалось России.

Словения не только обыграла Испанию и Сербию в полуфинале и финале, она сделала это в том же стиле, в каком играла команда Сергея Базаревича.

Фактически, словенцы утерли нос представителям консервативного стиля игры новым, свежим баскетболом, ориентированным на постоянные атаки из-за дуги и пик’н'роллы.

В такой игре особенно значимой становится роль личности, и неудивительно, что от чемпионов в символическую команду турнира попали сразу двое: Горан Драгич и Лука Дончич.

При этом набравший 35+7 подборов в финальном матче Драгич ожидаемо стал самым ценным игроком всего Евробаскета.

Сохранить и приумножить.

После этого турнира сборной России необходимо сохранить уровень, который был показан на чемпионате Европы.

У нас отличная команда, которая сильна не только «Шведом единым». Ничего не было бы без создававшего баланс на задней линии до неприличия хладнокровного Дмитрия Хвостова, без энергии Андрея Воронцевича и Андрея Зубкова, без блестящей обороны Никиты Курбанова и Дмитрия Кулагина, без игры под щитами Тимофея Мозгова, без работы на команду Семена Антонова, позволявшего партнерам творить…

И, конечно, невозможно не отметить заслуги главного тренера. Именно Сергей Базаревич смог объединить эту команду, сделать ее, собственно, настоящей командой.

Наставник нашей сборной не обошелся без ошибок по ходу турнира, но кто вообще способен в баскетболе, где ситуация подчас меняется несколько раз за минуту игрового времени, управлять игрой идеально?

У Сергея Базаревича истек контракт с Российской федерацией баскетбола, но ее президент Андрей Кириленко уже сказал, что РФБ заинтересована в продлении отношений. Хочется надеяться, что переговоры пройдут гладко, и Базаревич останется у руля национальной команды.