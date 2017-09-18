Словенец Горан Драгич признан самым ценным игроком Евробаскета

Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы, обыграв в воскресенье в финале турнира команду Сербии со счетом 93:85. 31-летний разыгрывающий с 35 очками в активе стал самым результативным игроком встречи.

Всего за турнир он набрал 203 очка.