Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу

Для 31-летнего разыгрывающего защитника словенской команды Горана Драгича этот матч стал последним за сборную.

Команда Словении впервые в истории одержала победу на крупном международном турнире. Ранее словенцы не завоевывали медалей Евробаскета. Бронзовым призером стала сборная Испании, победившая в матче за третье место команду России со счетом 93:85.