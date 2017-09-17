Сборная Словении впервые в истории стала чемпионом Европы по баскетболу
СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Сборная Словении завоевала золото чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле. В финале словенцы победили сербов со счетом 93:85.
Для 31-летнего разыгрывающего защитника словенской команды Горана Драгича этот матч стал последним за сборную.
Команда Словении впервые в истории одержала победу на крупном международном турнире. Ранее словенцы не завоевывали медалей Евробаскета. Бронзовым призером стала сборная Испании, победившая в матче за третье место команду России со счетом 93:85.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки,
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