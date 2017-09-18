Россиянин Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017
СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Атакующий защитник сборной России Алексей Швед стал лучшим снайпером чемпионата Европы по баскетболу, который завершился в Стамбуле.
Всего на турнире Швед набрал 219 очков. При этом в восьми играх из девяти он записал на свой счет не менее 20 очков, а в матче за третье место — 18 очков.
Впервые в истории российский баскетболист стал лучшим снайпером чемпионата Европы.
Сборная России заняла четвертое место на континентальном первенстве, проиграв команде Испании в матче за бронзу со счетом 85:93.
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