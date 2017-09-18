Россиянин Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017

Всего на турнире Швед набрал 219 очков. При этом в восьми играх из девяти он записал на свой счет не менее 20 очков, а в матче за третье место — 18 очков.

Впервые в истории российский баскетболист стал лучшим снайпером чемпионата Европы.

Сборная России заняла четвертое место на континентальном первенстве, проиграв команде Испании в матче за бронзу со счетом 85:93.