Блатт: Сборная России показала хороший баскетбол на ЧЕ, командой можно гордиться

В воскресенье российские баскетболисты в матче за бронзовые медали турнира уступили испанцам со счетом 85:93.

«Четвертое место — это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете, — сказал Блатт. — Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться».

Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в плей-офф.

В 2012 году сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне.