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17 сентября 2017, 21:25 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: РФБ хотела бы, чтобы Базаревич продолжил тренировать сборную России

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) хотела бы продолжить сотрудничество с главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Российская команда под руководством 52-летнего специалиста заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года. Контракт Базаревича с РФБ рассчитан до завершения турнира. Ранее тренер заявил ТАСС, что еще не знает, останется ли на посту главного тренера сборной России.

«У Базаревича был контракт до конца чемпионата. Сейчас вернемся в Москву и будем решать, что дальше. Я не знаю, какие у него планы. Это был очень удачный турнир и Сергей Валерьянович показал всей Европе, что умеет создавать отличную команду», — сказал Кириленко.

«Я могу понять его сейчас, после завершения турнира наступает опустошение. Ему нужно время, чтобы проанализировать все и собраться с мыслями. К тому же он должен зарабатывать деньги, а с точки зрения финансов мы не можем конкурировать с клубами. Но, конечно, мы хотим, чтобы тренером сборной остался Базаревич», — отметил глава РФБ.

Сергей Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.
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