Команда без медалей, у которой все впереди

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Наталья МАРЬЯНЧИК

Нашим баскетболистам до медалей Евробаскете не хватило одного шага. Сначала мы проиграли в полуфинале великолепным сербам, а затем в матче за третье место — не менее великолепным испанцам. Не потому, что россияне меньше хотели победить, или не вложили все силы и мастерство. Просто мастерство дважды победило русский кураж. Но так будет не всегда.

Самая любимая моя победа, независимо от вида спорта, — дубль лыжников Никиты Крюкова и Александра Панжинского на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. Наши парни, на тот момент еще совсем «зеленые», вышли на старт против трех супер-мощных норвежцев во главе с самим Петтером Нортугом. «Попадание вдвоем в финал — уже большой успех!» — говорили эксперты. А к финишу те же специалисты уже кричали во все горло: «Да! Давай! Терпи!» Крюков и Панжинский порвали Нортуга на мелкие кусочки. Никита финишировал первым, Александр — вторым. И это было круче всех медалей на свете, потому что незапланированное счастье — это что-то особенное.

Нашей команде в последнем матче Евробаскета противостоял «баскетбольный Нортуг» — сборная Испании. Заведомый фаворит, настоящая «красная фурия». Кстати, норвежские лыжники тоже выступают в красных комбинезонах. И наши, подобно Крюкову с Панжинским, сделали все для победы.

«ЗЛО» БОРОЛОСЬ С «ДОБРОМ» И ПОБЕЖДАЛО

Наши игроки на фоне испанцев казались сборной выпускников-отличников, которой противостояли ветераны-профи. Россияне помнили об ответственности: первый шанс на медали за шесть лет; первый медальный матч против испанцев с момента нашего триумфа десятилетней давности. Россияне были молодыми, нервничающими и очень правильными.

Испанские мачо же спокойно делали, что умели. Когда тебе 37, как Хуану Карлосу Наварро или Поу Газолю, а за спиной по три олимпийские медали и титул чемпиона НБА, глупо трястись из-за бронзы чемпионата Европы. Турнира, который уже в любом случае будет для их звездной команды неудачным. И запомнится, прежде всего, разгромным поражением в полуфинале от Словении, а не победой над Россией. Поэтому, например, испанский лидер Рики Рубио апеллировал к судье даже после самых явных фолов со своей стороны. Загорелые, холеные и наглые испанские звезды все время были словно раздражены. Мол, ну когда уже эти молодые русские сдадутся и прекратят заставлять нас потеть?! Именно из-за нервов Рубио и был отправлен судьей досрочно отдыхать. Продуманная прическа и стильные татуировки — это, конечно, круто, но пафос к реальной игре отношения не имеет.

В нашей игре вплоть до заключительной четверти «зло» боролось с «добром» и уверенно побеждало. Каждое очко приходилось выцарапывать с трудом, в то время как испанцы зачастую клали мяч в кольцо без видимого сопротивления. Отсюда родилась 17-очковая разница в счете, которую, казалось, было уже не сократить.

НАШ «ВАНКУВЕР» ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

Все изменилось в последней четверти. И даже не потому, что испанцы раньше времени помечтали о банкете. Просто нашим, наконец, стало уже не до мыслей об ответственности. Надо было выходить и «рвать» всех подряд. Так, как в свое время порвали в Ванкувере Крюков с Панжинским.

Травмированный Дмитрий Кулагин еще при двузначной разнице в счете выцарапал у испанцев мяч на ведении и положил в кольцо. Сочный данк вонзил Владимир Ивлев — человек, который не считается лидером даже в родном «Локомотиве-Кубани». Так, разрыв невероятным образом сократился до двух очков. Несколько сантиметров, один шаг, если по-лыжному.

Увы, в итоге нашим баскетболистам этого шага не хватило. Увы, испанское мастерство победило русский кураж. Однако это вовсе не приговор. Наши победы, наш баскетбольный «Ванкувер-2010» точно еще впереди.