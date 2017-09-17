Команда без медалей, у которой все впереди
Сборная России может гордиться матчем за третье место, несмотря на поражение от звездной сборной Испании.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наталья МАРЬЯНЧИК
Нашим баскетболистам до медалей Евробаскете не хватило одного шага. Сначала мы проиграли в полуфинале великолепным сербам, а затем в матче за третье место — не менее великолепным испанцам. Не потому, что россияне меньше хотели победить, или не вложили все силы и мастерство. Просто мастерство дважды победило русский кураж. Но так будет не всегда.
Самая любимая моя победа, независимо от вида спорта, — дубль лыжников Никиты Крюкова и Александра Панжинского на Олимпийских играх-2010 в Ванкувере. Наши парни, на тот момент еще совсем «зеленые», вышли на старт против трех
Нашей команде в последнем матче Евробаскета противостоял «баскетбольный Нортуг» — сборная Испании. Заведомый фаворит, настоящая «красная фурия». Кстати, норвежские лыжники тоже выступают в красных комбинезонах. И наши, подобно Крюкову с Панжинским, сделали все для победы.
«ЗЛО» БОРОЛОСЬ С «ДОБРОМ» И ПОБЕЖДАЛО
Наши игроки на фоне испанцев казались сборной
Испанские мачо же спокойно делали, что умели. Когда тебе 37, как Хуану Карлосу Наварро или Поу Газолю, а за спиной по три олимпийские медали и титул чемпиона НБА, глупо трястись
В нашей игре вплоть до заключительной четверти «зло» боролось с «добром» и уверенно побеждало. Каждое очко приходилось выцарапывать с трудом, в то время как испанцы зачастую клали мяч в кольцо без видимого сопротивления. Отсюда родилась 17-очковая разница в счете, которую, казалось, было уже не сократить.
НАШ «ВАНКУВЕР» ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Все изменилось в последней четверти. И даже не потому, что испанцы раньше времени помечтали о банкете. Просто нашим, наконец, стало уже не до мыслей об ответственности. Надо было выходить и «рвать» всех подряд. Так, как в свое время порвали в Ванкувере Крюков с Панжинским.
Травмированный Дмитрий Кулагин еще при двузначной разнице в счете выцарапал у испанцев мяч на ведении и положил в кольцо. Сочный данк вонзил Владимир Ивлев — человек, который не считается лидером даже в родном «Локомотиве-Кубани». Так, разрыв невероятным образом сократился до двух очков. Несколько сантиметров, один шаг, если
Увы, в итоге нашим баскетболистам этого шага не хватило. Увы, испанское мастерство победило русский кураж. Однако это вовсе не приговор. Наши победы, наш баскетбольный «Ванкувер-2010» точно еще впереди.
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