Базаревич: Баскетбол непопулярен в РФ, но игра сборной на ЧЕ может это исправить
СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Баскетбол является непопулярной игрой в России, но выступление национальной команды на чемпионате Европы может исправить эту ситуацию. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
Российская команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, в матче за бронзовые медали уступив испанцам (85:93).
«Баскетбол — непопулярная игра в стране. Девять российских команд играет в чемпионате Единой лиги ВТБ. И мы выбираем команду из 50 игроков — это странно. Поэтому от игры сборной зависит очень многое. Надеюсь, что мы дали
Нынешнее выступление на Евробаскете стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. В 2011 году сборная России завоевала бронзу чемпионата Европы, а в 2013 и 2015 годах не смогла выйти в
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