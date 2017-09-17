Базаревич: Баскетбол непопулярен в РФ, но игра сборной на ЧЕ может это исправить

Российская команда заняла четвертое место на чемпионате Европы 2017 года, в матче за бронзовые медали уступив испанцам (85:93).

«Баскетбол — непопулярная игра в стране. Девять российских команд играет в чемпионате Единой лиги ВТБ. И мы выбираем команду из 50 игроков — это странно. Поэтому от игры сборной зависит очень многое. Надеюсь, что мы дали какой-то толчок [развитию баскетбола в России]», — сказал Базаревич.