Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболу

«Я хотел закончить [тренерскую работу]. Но сейчас у меня в любом случае будет перерыв. С тренерской работой совсем я не закончил, у меня истек контракт. Буду ли я продолжать работать в сборной — это предстоит обсуждать», — сказал Базаревич.

«Мы боролись с собственными демонами. Победили их? Нет. На это может и жизни не хватить. Но мы стали лучше», — отметил специалист в разговоре с журналистами.

«Мы — семья, и в семье все случается. Но это придало толчок. Я благодарен всем, от игроков до федерации. Это выдающиеся люди, преданные баскетболу», — сказал 52-летний тренер.

Базаревич возглавил сборную России в 2016 году.