Не дотянулись до бронзы. Россия уступила Испании
Сборная России заняла четвертое место на Евробаскете-2017, в бронзовом матче проиграв Испании — 85:93.
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Испания — РОССИЯ — 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)
И: П. Газоль (26 + 10 подборов), М. Газоль (25), Родригес (16 + 9 передач).
Р: Швед (18), Мозгов (14 + 10 подборов), Воронцевич (10), Д. Кулагин (10 + 7 передач), Хвостов (8 + 9 передач), Зубков (8), Фридзон (6), Курбанов (4), Бабурин (3), Ивлев (2), Антонов (2).
Чуть меньше трех минут до конца встречи, которая еще недавно казалась безнадежно проигранной. Но сборная России, как и 10 лет назад,
Ценность матчей за бронзу вообще многими подвергается сомнению — их считают атавизмом, который не особо интересен ни игрокам, ни болельщикам. Возможно, и на Евробаскетах он
10 ЛЕТ СПУСТЯ
Ровно за день до бронзового матча исполнилось 10 лет исторической, и на данный момент единственной победе сборной России на чемпионатах Европы. И очень символично, что тогда в знаменитом финале, увенчанном броском Джона Роберта Холдена, россияне победили ту же Испанию. И накануне, еще раз празднуя тот успех, все его видевшие вспоминали не только Кириленко с Холденом и Хряпой, но и Саврасенко, Моню, Самойленко, Понкрашова, Пашутина, Быкова, Шабалкина, Моргунова, Падиуса. Перечислил всех, потому что каждый из них достоин, чтобы его имя вошло в историю российского баскетбола. Золото 2007-го в нем остается самым ярким и памятным, хотя, например, олимпийская бронза 2012-го важна не меньше.
И вот 10 лет и один день спустя две команды вновь встретились в матче за медали. Много это или мало? Как утверждал Эйнштейн, все относительно. Так вот, относительно сборной России, пожалуй, много. Ведь сейчас в команде уже нет ни одного игрока, тогда победившего Испанию. Кириленко руководит национальной федерацией, Быков с нынешнего лета работает в штабе Сергея Базаревича, Хряпа, Моня и Понкрашов еще играют, но уже не в сборной. Но по той же логике для испанской сборной 10 лет — не срок. Ведь в их составе все еще есть целых четыре игрока, помнящих вкус поражения в домашнем финале. Это, конечно, Поу Газоль и его брат Марк, а также Хуан Карлос Наварро и Серхио Родригес. И всех, кроме Наварро, можно и на этом чемпионате считать твердыми игроками основы.
И вот что подумалось в день игры. Все мы отлично помним победный двухочковый Холдена. Некоторые — в деталях. Без сомнения, прекрасно он отпечатался и в памяти самого Джона Роберта, и будет храниться там вечно. Но ведь после этого броска был еще один. Не забитый старшим из Газолей. Кроме золотого попадания, в том матче был и серебряный промах. Так вот — помнит ли его сам Поу? Мне кажется, что нет. Он не стоит у него перед глазами при упоминании того турнира и не мешает спать по ночам. И не только по той причине, что Газоль постарался выбросить его из головы как можно скорее. А еще и потому, что после той неудачи у него в составе национальной команды был не один триумф.
И вот в этом было принципиальное различие этого матча для соперников. Мы, провалившие два предыдущих Евробаскета, могли выиграть здесь бронзу. Испанцы, становившиеся чемпионами трижды за четыре предыдущих турнира, уже проиграли золото. Именно это имел в виду Холден, говоря мне, что Россия не только моложе Испании, но и голоднее.
БРАТ ЗА БРАТА
Впрочем, у испанцев были свои резоны. Для старшего Газоля, и об этом перед матчем не связанные с Россией люди говорили гораздо больше, этот матч был последним за сборную. Конечно, проводить лучшего игрока страны начала века следовало достойно. Пусть наград у него и без того хватает, но проигрывать, к тому же второй матч подряд, было не к лицу. К тому же полуфинал со словенцами Испания не уступила в борьбе, а попросту провалила. Вероятность, что такая команда настолько плохо сыграет еще раз, была очень близка к нулю.
Те, кто сомневался в ценности матча для его участников, должны были разубедиться в этом еще конце первой четверти, когда отчаянно бросившийся за потерянным мячом Никита Курбанов в
А что же Поу? Он пожал плечами и сменил брата в роли главного бомбардира. Обогнал он его только в конце второй четверти, но за это время испанцы успели сделать рывок, превративший четыре очка преимущества в 15. Россияне в первой половине встречи непростительно много ошибались, совершив 13 потерь — возможно, переволновались. А испанцы за это неумолимо наказывали. Газоль переигрывал Мозгова в «краске», неуютно чувствовал себя на площадке Швед. И к перерыву наша команда отставала от соперника на 17 очков.
Но после перерыва команда, как и в предыдущих матчах, преобразилась, заиграла красивее и раскованнее. Данки Мозгова и Курбанова, проходы Хвостова, трехи Воронцевича и Бабурина — в этом матче, кстати, отличились все игроки сборной России, выходившей на паркет. И на этом фоне почти незамеченным осталось то, что почти всю четвертую четверть на лавке провел Швед. Самоотверженная игра, как и в 2007-м, позволила нам приблизиться на расстояние вытянутой руки. Вот только Газоль в этот вечер
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