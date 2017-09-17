Воронцевич: Испанцы заслужили бронзовые медали Евробаскета

В матче за третье место испанцы победили россиян со счетом 93:85.

«Мы поздно начали играть как надо, только во второй половине, а надо было играть все четыре четверти, — сказал Воронцевич. — Хочу сказать, что испанцы заслужили медали. Мы же стали четвертыми — это очень хороший результат для нас, хотя по ходу турнира хотелось большего».

«Я запомню хорошие эмоции от Евробаскета», — добавил он.

Нынешнее выступление на чемпионате Европы стало для российской команды лучшим за последние шесть лет. После 2011 года. когда сборная России завоевала бронзу, в 2013 и 2015 годах команда не смогла выйти из группы.