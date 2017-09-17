Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31034069/
17 сентября 2017, 19:32 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ

Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче.

Без медалей но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Испании — команда, которая подарила российскому баскетболу один из ярчайших моментов в современной истории. Вернее, наша команда сама себе подарила этот момент, но испанцы тогда были неотъемлемыми действующими лицами. 10 лет назад в Мадриде всё уже было готово для коронации — футбольная сборная, разношёрстные вип-гости, испанский король и бог его знает, кто ещё пришёл посмотреть на триумф хозяев паркета. Триумф, которого не было. Фанфары так и не затрубили.

Через декаду лет — всё те же действующие лица. Вот только ситуация изменилась: после 2007-го Испания захватила европейский баскетбол в заложники и отпустила только позавчера, разгромно проиграв Словении; в 2017-м Испания планомерно уходит на пенсию. Но уйти по-английски — не про эту команду, и так уж вышло, что прощаться с континентальной короной испанцы будут в борьбе с теми, кто нанёс им самое чувствительное — не в плане счёта, конечно — поражение в этом тысячелетии. Весьма символично.

Символизмом запахло и в первых же атаках испанцев — отличился Пау Газоль. В последний раз, когда суперзвезда НБА встречался со сборной России на континентальных первенствах, он промазал средний бросок, тем самым принеся нашей сборной золотые медали. В этот раз Пау был точен из-под кольца.

А дальше символизм закончился и начался уже самый настоящий прагматизм: испанцы начали «грузить» мяч в трёхсекундную зону — ахиллесову пяту нашей команды, и тут же Газоли и Сан-Эметерио создали задел. Россияне иногда пытались ответить симметрично, но сначала Ивлев, а затем и Мозгов убедились, что пытаться забить из «краски» — занятие почти бесполезное. И Россия стала делать то, что уже не раз на этом турнире приносило результат, — бросать издали. Как итог, за первую четверть Испания не попала ни одной «трёхи», а Россия 9 из своих 13 очков набрала именно бросками из-за дуги.

Но даже так у нашей сборной ничего не получалось. Во-первых, испанцы были уж слишком хороши в игре под кольцом — почти всё набирали из трёхсекундной зоны, а в защите за первые 20 минут выписали россиянам сразу 4 блокшота, напрочь отбив у российской команды желание туда идти. Во-вторых, за первую половину подопечные Сергея Базаревича сделали 13 потерь — показатель, стыдный не то что для медального матча, а даже для групповой стадии. Ну и 9 подборов испанцев в нападении сделали своё дело. По такой игре «-17» к экватору встречи не выглядели таким уж плохим результатом.

До какого-то момента и третья четверть не сулила изменений: Марк Газоль разменял третий десяток очков, Испания мысленно уже шагала на пьедестал. А потом вдруг взорвался Мозгов, вколотив сверху. За ним повторил Курбанов. Швед и Хвостов попали по «трёхе» — и вот уже соперник не знает, что делать, и теряет мяч в безобидных ситуациях, пропуская быстрые отрывы. За десятиминутку наша команда набрала 27 очков (на очко меньше, чем за предыдущие полматча), выиграла четверть и вернула себе главное — веру в собственные силы.

Ну, а с верой, как известно, приходит и надежда. Ещё полчетверти россияне успокаивали бдительность соперника, чередуя локальные успехи с пропусками быстрых отрывов. А затем снова ударила картечью: сначала Фридзон «удалил» Рубио за второй неспортивный фол, а затем Кулагин заставил Скариоло требовать минутный перерыв при 5-очковой разнице в счёте. За вишенку на торте, как охарактеризовал перед матчем эту игру Сергей Базаревич, разгорелась настоящая бойня!

Испанцы всё же оставили нашу команду с косточкой — Фридзон неожиданно запустил эйрбол, Родригес передачей через полплощадки нашёл партнера под нашим кольцом, Швед поторопился с трёхочковым… Да и ладно! Забирайте! Незачем нам вишенка, когда весь Евробаскет стал для российской команды вишнёвым садом. Нашу сборную никто не ждал в медальных матчах, но она там была, и она устроила рубку не кому-нибудь, а дважды последним чемпионам Европы. Пока ещё действующим!

Сборная России на этом Евробаскете доставила своим болельщикам удовольствие. Иногда это важнее медалей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболу

Базаревич не знает, продолжит ли тренировать сборную России по баскетболу

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Сергей Базаревич еще не знает, продолжит ли он работу на посту главного тренера сборной России по баскетболу. Об этом он заявил ТАСС после матча за третье место Евробаскета, в котором сборная России уступила команде Испании (85:93).
Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп