Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ

Сборная Испании — команда, которая подарила российскому баскетболу один из ярчайших моментов в современной истории. Вернее, наша команда сама себе подарила этот момент, но испанцы тогда были неотъемлемыми действующими лицами. 10 лет назад в Мадриде всё уже было готово для коронации — футбольная сборная, разношёрстные вип-гости, испанский король и бог его знает, кто ещё пришёл посмотреть на триумф хозяев паркета. Триумф, которого не было. Фанфары так и не затрубили.

Через декаду лет — всё те же действующие лица. Вот только ситуация изменилась: после 2007-го Испания захватила европейский баскетбол в заложники и отпустила только позавчера, разгромно проиграв Словении; в 2017-м Испания планомерно уходит на пенсию. Но уйти по-английски — не про эту команду, и так уж вышло, что прощаться с континентальной короной испанцы будут в борьбе с теми, кто нанёс им самое чувствительное — не в плане счёта, конечно — поражение в этом тысячелетии. Весьма символично.

Символизмом запахло и в первых же атаках испанцев — отличился Пау Газоль. В последний раз, когда суперзвезда НБА встречался со сборной России на континентальных первенствах, он промазал средний бросок, тем самым принеся нашей сборной золотые медали. В этот раз Пау был точен из-под кольца.

А дальше символизм закончился и начался уже самый настоящий прагматизм: испанцы начали «грузить» мяч в трёхсекундную зону — ахиллесову пяту нашей команды, и тут же Газоли и Сан-Эметерио создали задел. Россияне иногда пытались ответить симметрично, но сначала Ивлев, а затем и Мозгов убедились, что пытаться забить из «краски» — занятие почти бесполезное. И Россия стала делать то, что уже не раз на этом турнире приносило результат, — бросать издали. Как итог, за первую четверть Испания не попала ни одной «трёхи», а Россия 9 из своих 13 очков набрала именно бросками из-за дуги.

Но даже так у нашей сборной ничего не получалось. Во-первых, испанцы были уж слишком хороши в игре под кольцом — почти всё набирали из трёхсекундной зоны, а в защите за первые 20 минут выписали россиянам сразу 4 блокшота, напрочь отбив у российской команды желание туда идти. Во-вторых, за первую половину подопечные Сергея Базаревича сделали 13 потерь — показатель, стыдный не то что для медального матча, а даже для групповой стадии. Ну и 9 подборов испанцев в нападении сделали своё дело. По такой игре «-17» к экватору встречи не выглядели таким уж плохим результатом.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJVhBmlZVT/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">No easy baskets in the bronze medal game ?! #EuroBasket2017 @pierreoriola @baloncestofeb ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FIBA (@fiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T14:42:16+00:00">Сен 17 2017 в 7:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

До какого-то момента и третья четверть не сулила изменений: Марк Газоль разменял третий десяток очков, Испания мысленно уже шагала на пьедестал. А потом вдруг взорвался Мозгов, вколотив сверху. За ним повторил Курбанов. Швед и Хвостов попали по «трёхе» — и вот уже соперник не знает, что делать, и теряет мяч в безобидных ситуациях, пропуская быстрые отрывы. За десятиминутку наша команда набрала 27 очков (на очко меньше, чем за предыдущие полматча), выиграла четверть и вернула себе главное — веру в собственные силы.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZJbFDxlQKR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@russiabasket ?? won't go down without a fight! #EuroBasket2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FIBA (@fiba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-17T15:30:53+00:00">Сен 17 2017 в 8:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ну, а с верой, как известно, приходит и надежда. Ещё полчетверти россияне успокаивали бдительность соперника, чередуя локальные успехи с пропусками быстрых отрывов. А затем снова ударила картечью: сначала Фридзон «удалил» Рубио за второй неспортивный фол, а затем Кулагин заставил Скариоло требовать минутный перерыв при 5-очковой разнице в счёте. За вишенку на торте, как охарактеризовал перед матчем эту игру Сергей Базаревич, разгорелась настоящая бойня!

Испанцы всё же оставили нашу команду с косточкой — Фридзон неожиданно запустил эйрбол, Родригес передачей через полплощадки нашёл партнера под нашим кольцом, Швед поторопился с трёхочковым… Да и ладно! Забирайте! Незачем нам вишенка, когда весь Евробаскет стал для российской команды вишнёвым садом. Нашу сборную никто не ждал в медальных матчах, но она там была, и она устроила рубку не кому-нибудь, а дважды последним чемпионам Европы. Пока ещё действующим!

Сборная России на этом Евробаскете доставила своим болельщикам удовольствие. Иногда это важнее медалей.