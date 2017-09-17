Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ
Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Испании — команда, которая подарила российскому баскетболу один из ярчайших моментов в современной истории. Вернее, наша команда сама себе подарила этот момент, но испанцы тогда были неотъемлемыми действующими лицами. 10 лет назад в Мадриде всё уже было готово для коронации — футбольная сборная, разношёрстные
Через декаду лет — всё те же действующие лица. Вот только ситуация изменилась: после 2007-го Испания захватила европейский баскетбол в заложники и отпустила только позавчера, разгромно проиграв Словении; в 2017-м Испания планомерно уходит на пенсию. Но уйти
Символизмом запахло и в первых же атаках испанцев — отличился Пау Газоль. В последний раз, когда суперзвезда НБА встречался со сборной России на континентальных первенствах, он промазал средний бросок, тем самым принеся нашей сборной золотые медали. В этот раз Пау был точен
А дальше символизм закончился и начался уже самый настоящий прагматизм: испанцы начали «грузить» мяч в трёхсекундную зону — ахиллесову пяту нашей команды, и тут же Газоли и
Но даже так у нашей сборной ничего не получалось.
До
Ну, а с верой, как известно, приходит и надежда. Ещё полчетверти россияне успокаивали бдительность соперника, чередуя локальные успехи с пропусками быстрых отрывов. А затем снова ударила картечью: сначала Фридзон «удалил» Рубио за второй неспортивный фол, а затем Кулагин заставил Скариоло требовать минутный перерыв при 5-очковой разнице в счёте. За вишенку на торте, как охарактеризовал перед матчем эту игру Сергей Базаревич, разгорелась настоящая бойня!
Испанцы всё же оставили нашу команду с косточкой — Фридзон неожиданно запустил эйрбол, Родригес передачей через полплощадки нашёл партнера под нашим кольцом, Швед поторопился с трёхочковым… Да и ладно! Забирайте! Незачем нам вишенка, когда весь Евробаскет стал для российской команды вишнёвым садом. Нашу сборную никто не ждал в медальных матчах, но она там была, и она устроила рубку не
Сборная России на этом Евробаскете доставила своим болельщикам удовольствие. Иногда это важнее медалей.
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