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17 сентября 2017, 0:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Скелин назначен главным тренером сборной Хорватии

43-летний специалист Ивица Скелин назначен новым главным тренером сборной Хорватии по баскетболу, сообщает Eurohoops.

На этом посту он заменит Александара Петровича, о уходе которого с этой должности сообщалось ранее. Тренерские перестановки связаны с выступлением балканской команды на Евробаскете.

Сборная Хорватии покинула турнир после 1/8 финала, уступив на этой стадии россиянам со счётом 78:101.

«То, что я выбран новым тренером сборной Хорватии большая честь для меня. Я понимаю всю значимость этой должности и понимаю какие обязанности передо мной стоят», — заявил Скелин.

Отметим, что специалист входил в тренерский штаб сборной Хорватии с 2016 года, на клубном уровне Скелин продолжает работу в «Сплите».
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