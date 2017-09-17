Скелин назначен главным тренером сборной Хорватии

На этом посту он заменит Александара Петровича, о уходе которого с этой должности сообщалось ранее. Тренерские перестановки связаны с выступлением балканской команды на Евробаскете.

Сборная Хорватии покинула турнир после 1/8 финала, уступив на этой стадии россиянам со счётом 78:101.

«То, что я выбран новым тренером сборной Хорватии большая честь для меня. Я понимаю всю значимость этой должности и понимаю какие обязанности передо мной стоят», — заявил Скелин.

Отметим, что специалист входил в тренерский штаб сборной Хорватии с 2016 года, на клубном уровне Скелин продолжает работу в «Сплите».