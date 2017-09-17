Нечего терять. Достанется ли России бронза Евробаскета?
Верните наш 2007-й.
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В воскресенье сборная России завершит свой путь на чемпионате Европы матчем за бронзу против Испании. Состав участников поединка повторит финал Евробаскета-2007, состоявшийся десять лет и один день назад.
Россия, чего хотели многие,
По именам команда известного в России по работе с «Химками» Серджио Скариоло бесспорно превосходит всех остальных участников турнира. Больше ни одна из команд не может похвастать тем, что у них в составе сразу шесть человек провели минувший сезон в НБА. Особняком, конечно, стоят один из лучших центровых мира начала XXI века Поу Газоль, для которого это последний турнир в форме национальной команды, и его брат Марк. Именно этот сдвоенный центр лидирует по большинству статистических показателей и ведет за собой сборную.
Но особенность испанцев на текущем турнире в том, что имеющиеся у Скариоло ресурсы позволяют максимально широко варьировать состав, не особенно теряя при этом в качестве. Газолям активно помогают и Рики Рубио с новобранцем ЦСКА Серхио Родригесом, и еще одна пара братьев — Вилли и Хуанчо Эрнангомесы. Свое игровое время получает и 37-летний ветеран Хуан Карлос Наварро, между прочим, участник пяти Олимпиад, и Хоан Састре, и Фернандо
А ведь по сравнению с прошлым годом, когда Испания взяла бронзу Игр в Рио, в команде нет Руди Фернандеса, Николы Миротича, Хосе Кальдерона, Фелипе Рейеса. Готовился с командой к чемпионату, но получил тяжелую травму лучший игрок минувшего сезона Евролиги Серхио Льюль. Каждый из них внес вклад в один из успехов испанцев, которые в последние годы сложно пересчитать. Достаточно сказать, что сборная, за единственным исключением в 2005-м, с 1999 года неизменно попадает в призеры Евробаскета, а три из последних четырех турниров выиграла. А также стала чемпионом мира в 2006-м и брала медали на трех Олимпиадах подряд — два серебра и бронза.
ШАНС ДЛЯ РОССИИ.
— У каждого, кто проигрывает полуфинал, разочарование велико, — сказал в пятницу главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Помню, как сам будто со стороны смотрел за матчем за третье место на Олимпиаде в 1992-м. Но с другой стороны, у нас
И действительно, хотя для России попадание в четверку после двух провальных Евробаскетов подряд уже большой успех, о чем говорил и глава РФБ Андрей Кириленко, но
Испания, прибыв на Евробаскет в ранге главного фаворита, на
ПОВТОРИТЬ «НЕ ДЕНЬ ИСПАНИИ».
Команда Скариоло еще на предварительной стадии громила соперников, но играла при этом явно не на пределе сил. Академично, на классе, почти аскетично. А когда им предложили посоревноваться в скорости, оказалось, что у коробки передач
— Я всегда считал, что матчи за третье место — самые сложные для обеих команд, в них участвующих, — также отметил Холден. — Думаю, у нас есть небольшое преимущество — команда чуть более молодая и голодная. Это может помочь нам победить. После стольких успехов в прошлом им может быть непросто настроиться. Думаю, нас ждет отличная игра. У Испании хорошая команда, легко нам не будет. Но у сборной России есть шанс.
Чтобы его получить и постараться использовать, нужно учесть ошибки и предыдущих игр. И с Грецией, и с Сербией нам не очень удалась первая половина встречи, а отдавать инициативу испанцам и позволять им чувствовать себя комфортно смерти подобно. Благодаря Газолям они уверенно чувствуют себя в «краске», но преимущества в росте перед Мозговым здесь у них не будет. А вот трехочковые Испания реализует не слишком уверенно, что при хорошем проценте попаданий у Шведа может стать нашим козырем. Но главное, конечно, настрой. Рассчитывать, что соперники расклеятся после проигрыша и провалят вторую игру подряд, не приходится. Нужно сжать зубы и отработать все 40 минут, как в последний раз.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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