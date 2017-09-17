Нечего терять. Достанется ли России бронза Евробаскета?

В воскресенье сборная России завершит свой путь на чемпионате Европы матчем за бронзу против Испании. Состав участников поединка повторит финал Евробаскета-2007, состоявшийся десять лет и один день назад.

Россия, чего хотели многие, все-таки сыграет на этом Евробаскете с испанцами. Правда, не в главном финале, а в утешительном. Задачу остановить пиренейский «Дрим-тим» в предыдущей стадии с блеском решили словенцы.

По именам команда известного в России по работе с «Химками» Серджио Скариоло бесспорно превосходит всех остальных участников турнира. Больше ни одна из команд не может похвастать тем, что у них в составе сразу шесть человек провели минувший сезон в НБА. Особняком, конечно, стоят один из лучших центровых мира начала XXI века Поу Газоль, для которого это последний турнир в форме национальной команды, и его брат Марк. Именно этот сдвоенный центр лидирует по большинству статистических показателей и ведет за собой сборную.

Но особенность испанцев на текущем турнире в том, что имеющиеся у Скариоло ресурсы позволяют максимально широко варьировать состав, не особенно теряя при этом в качестве. Газолям активно помогают и Рики Рубио с новобранцем ЦСКА Серхио Родригесом, и еще одна пара братьев — Вилли и Хуанчо Эрнангомесы. Свое игровое время получает и 37-летний ветеран Хуан Карлос Наварро, между прочим, участник пяти Олимпиад, и Хоан Састре, и Фернандо Сан-Эметерио. И в каждый момент игры опасен любой из находящихся на площадке испанцев.

А ведь по сравнению с прошлым годом, когда Испания взяла бронзу Игр в Рио, в команде нет Руди Фернандеса, Николы Миротича, Хосе Кальдерона, Фелипе Рейеса. Готовился с командой к чемпионату, но получил тяжелую травму лучший игрок минувшего сезона Евролиги Серхио Льюль. Каждый из них внес вклад в один из успехов испанцев, которые в последние годы сложно пересчитать. Достаточно сказать, что сборная, за единственным исключением в 2005-м, с 1999 года неизменно попадает в призеры Евробаскета, а три из последних четырех турниров выиграла. А также стала чемпионом мира в 2006-м и брала медали на трех Олимпиадах подряд — два серебра и бронза.

ШАНС ДЛЯ РОССИИ.

— У каждого, кто проигрывает полуфинал, разочарование велико, — сказал в пятницу главный тренер сборной России Сергей Базаревич. Помню, как сам будто со стороны смотрел за матчем за третье место на Олимпиаде в 1992-м. Но с другой стороны, у нас медалей-то не было давным-давно — шесть лет, а кажется, что вечность. Поэтому говорить, что нас это не будет интересовать, как-то странно.

И действительно, хотя для России попадание в четверку после двух провальных Евробаскетов подряд уже большой успех, о чем говорил и глава РФБ Андрей Кириленко, но все-таки завершать турнир двумя поражениями мало кому захочется. Терять сейчас уже нечего, надо выйти и просто попробовать обыграть эту Испанию. В чем же может заключаться наш шанс?

Испания, прибыв на Евробаскет в ранге главного фаворита, на круиз-контроле проскочила групповой этап, немного понервничав лишь в игре с Хорватией, и первый раунд плей-офф с хозяевами турнира турками. А вот дальше отлаженный механизм начал давать сбои. Кое-какие слабости испанцев показала Германия, до перерыва игравшая с ними на равных. А затем последовало фиаско со Словенией.

ПОВТОРИТЬ «НЕ ДЕНЬ ИСПАНИИ».

Команда Скариоло еще на предварительной стадии громила соперников, но играла при этом явно не на пределе сил. Академично, на классе, почти аскетично. А когда им предложили посоревноваться в скорости, оказалось, что у коробки передач красно-желтой машины куда-то подевался спорт-режим. Против немцев Испанию все-таки спасла ударно проведенная третья четверть с 18 очками Газоля-младшего. А вот со Словенией, игравшей быстро и постоянно бомбившей кольцо издали (14 трехочковых за матч), контраргументов пиренейцы найти не смогли. Как сказал «СЭ» чемпион Евробаскета-2007 Джон Роберт Холден, это просто был «не день Испании».

— Я всегда считал, что матчи за третье место — самые сложные для обеих команд, в них участвующих, — также отметил Холден. — Думаю, у нас есть небольшое преимущество — команда чуть более молодая и голодная. Это может помочь нам победить. После стольких успехов в прошлом им может быть непросто настроиться. Думаю, нас ждет отличная игра. У Испании хорошая команда, легко нам не будет. Но у сборной России есть шанс.

Чтобы его получить и постараться использовать, нужно учесть ошибки и предыдущих игр. И с Грецией, и с Сербией нам не очень удалась первая половина встречи, а отдавать инициативу испанцам и позволять им чувствовать себя комфортно смерти подобно. Благодаря Газолям они уверенно чувствуют себя в «краске», но преимущества в росте перед Мозговым здесь у них не будет. А вот трехочковые Испания реализует не слишком уверенно, что при хорошем проценте попаданий у Шведа может стать нашим козырем. Но главное, конечно, настрой. Рассчитывать, что соперники расклеятся после проигрыша и провалят вторую игру подряд, не приходится. Нужно сжать зубы и отработать все 40 минут, как в последний раз.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.