Испанец Наварро завершит выступления за сборную после матча Евробаскета с россиянами

Наварро является чемпионом мира 2006 года, двукратным чемпионом Европы (2009, 2011). Испанец завоевывал медали Олимпийских игр: серебро 2008 и 2012 годов, бронзу 2016 года. Наварро выступает за «Барселону» на протяжении 19 сезонов. Матч за бронзу Евробаскета станет для 37-летнего Наварро 249-м за сборную Испании.

Матч между сборными России и Испании пройдет в воскресенье.