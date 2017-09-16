Мозгов: Матч за бронзу на Евробаскете очень важен для сборной России
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Матч за бронзовые награды на чемпионате Европы по баскетболу очень важен для сборной России, заявил центровой российской национальной команды Тимофей Мозгов.
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В пятницу сборная России потерпела поражение от команды Сербии со счетом 79:87 в полуфинале и в воскресенье в матче за бронзу сыграет с командой Испании.
«Думаю, первая половина (была ключевой). Не скажу, что мы не “включились”. Но, как мне кажется, были недостаточно сконцентрированы. И, наверное, могли защищаться лучше. Он (матч за третье место), безусловно, очень важен. Будем биться за бронзу», — цитирует Мозгова официальный сайт Российской федерации баскетбола.
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