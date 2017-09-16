Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31025604/
16 сентября 2017, 12:40 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Мозгов: Матч за бронзу на Евробаскете очень важен для сборной России

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Матч за бронзовые награды на чемпионате Европы по баскетболу очень важен для сборной России, заявил центровой российской национальной команды Тимофей Мозгов.

Мозгов: Матч за бронзу на Евробаскете очень важен для сборной России - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу сборная России потерпела поражение от команды Сербии со счетом 79:87 в полуфинале и в воскресенье в матче за бронзу сыграет с командой Испании.

«Думаю, первая половина (была ключевой). Не скажу, что мы не “включились”. Но, как мне кажется, были недостаточно сконцентрированы. И, наверное, могли защищаться лучше. Он (матч за третье место), безусловно, очень важен. Будем биться за бронзу», — цитирует Мозгова официальный сайт Российской федерации баскетбола.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Тренер: Сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

Тренер: Сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

ТАСС, 16 сентября. Сборная Сербии была готова ко всем тактическим уловкам российских баскетболистов в полуфинале чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер сербов Александар Джорджевич, слова которого приводит портал Eurohoops.
Еще 7 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов