Мозгов: Матч за бронзу на Евробаскете очень важен для сборной России

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В пятницу сборная России потерпела поражение от команды Сербии со счетом 79:87 в полуфинале и в воскресенье в матче за бронзу сыграет с командой Испании.

«Думаю, первая половина (была ключевой). Не скажу, что мы не “включились”. Но, как мне кажется, были недостаточно сконцентрированы. И, наверное, могли защищаться лучше. Он (матч за третье место), безусловно, очень важен. Будем биться за бронзу», — цитирует Мозгова официальный сайт Российской федерации баскетбола.