Тренер: Сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российские баскетболисты проиграли сербам (79:87) в полуфинале чемпионата Европы и не смогли выйти в финал. Встреча прошла в пятницу.

«Это был прекрасный полуфинал между двумя командами, которые доказали, что заслуживают быть в финале. Мои игроки были готовы и очень хотели победить. Они играли самоотверженно и с большим желанием, были полностью сконцентрированы. Я буду благодарить их за это до конца своей жизни, они настоящие герои», — заявил Джорджевич.

«Упорный труд, отвага, большое желание, налаженное взаимодействие. Мы отлично провели первую половину, мы были готовы ко всем тактическим уловкам, которые задумали российские баскетболисты. Йович не мог продолжать игру в какой-то момент, и это стало проблемой, но другие игроки смогли проявить себя. Богданович был великолепен, как и Марьянович, Мичич попал очень важный бросок, нам будет, что вспомнить об этой игре», — добавил сербский специалист.

«Алексей Швед был просто невероятен. Мы знали, что они вернутся в игру, даже когда вели в счете. Самым тяжелым было обороняться против этой российской команды, она очень талантлива и в ней играет много опытных баскетболистов из Евролиги», — прокомментировал Джорджевич игру сборной России.

В финале сербы сыграют со словенцами. В матче за бронзовые медали чемпионата Европы россияне сыграют с испанцами. Обе встречи пройдут в воскресенье.