Милан Мачван: Если бы Россия вышла в финал, то Швед стал бы MVP Евробаскета-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сербы в финале встретятся со Словенией. Россия сыграет в матче за третье место со сборной Испании.

— Мы находимся в 40 минутах от столь желанного золота, — цитирует Blic Мавчана. — Полуфиналы не могут быть легкими. Мы вели с разницей более 10 очков, но Швед вернул сборную Россию в игру. Если бы россияне вышли в финал, он, вероятно, был бы MVP. Он возвращал их в игру каждый раз, когда им это нужно. Вот почему мы счастливы, ведь мы обыграли качественную команду.