Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/31024691/
16 сентября 2017, 10:31 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Спорт-Экспресс

Милан Мачван: Если бы Россия вышла в финал, то Швед стал бы MVP Евробаскета-2017

Капитан сборной Сербии Милан Мачван после победы в полуфинале Евробаскета-2017 над Россией рассказал о том, что его партнеры по команде надеятся на золотые медали турнира.

Капитан сборной Сербии Милан <span class=error>Мачван</span> после победы в полуфинале Евробаскета-2017 над Россией рассказал о том что его партнеры по команде <span class=error>надеятся</span> на золотые медали турнира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сербы в финале встретятся со Словенией. Россия сыграет в матче за третье место со сборной Испании.

— Мы находимся в 40 минутах от столь желанного золота, — цитирует Blic Мавчана. — Полуфиналы не могут быть легкими. Мы вели с разницей более 10 очков, но Швед вернул сборную Россию в игру. Если бы россияне вышли в финал, он, вероятно, был бы MVP. Он возвращал их в игру каждый раз, когда им это нужно. Вот почему мы счастливы, ведь мы обыграли качественную команду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Тренер: Сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

Тренер: Сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

ТАСС, 16 сентября. Сборная Сербии была готова ко всем тактическим уловкам российских баскетболистов в полуфинале чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер сербов Александар Джорджевич, слова которого приводит портал Eurohoops.
Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси