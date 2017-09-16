Базаревич: Сборной России на Евробаскете-2017 можно гордиться

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Российские баскетболисты не смогли выйти в финал Евробаскета, уступив в полуфинале команде Сербии со счетом 79:87.

«Сербы отлично играли. Мы как команда, и все, кто нас поддерживал, можем гордиться этими игроками. Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед, — сказал Базаревич. — Мы верили, что можем вернуться, и сделали это на самом деле».

В воскресенье сборная России сыграет с испанцами в матче за бронзу.

«У всех, кто проигрывает в полуфинале, разочарование велико. Но медалей у нас не было давно (с 2011 года — прим. ТАСС), — сказал тренер. — Испанцы помогли словенцам, проведя свой худший матч на турнире. Вряд ли они будут такими же вальяжными с нами».