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16 сентября 2017, 0:46 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич: Сборной России на Евробаскете-2017 можно гордиться

СТАМБУЛ /Турция/, 16 сентября. /ТАСС/. Болельщики могут гордиться выступлением сборной России по баскетболу на чемпионате Европы 2017 года. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Сергей Базаревич.

Главный тренер команды отметил что его подопечные были очень близки к тому чтобы переломить ход неудачно складывавшейся полуфинальной встречи с сербами. Увеличить
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© РИА "Новости"

Российские баскетболисты не смогли выйти в финал Евробаскета, уступив в полуфинале команде Сербии со счетом 79:87.

«Сербы отлично играли. Мы как команда, и все, кто нас поддерживал, можем гордиться этими игроками. Были в одном броске от того, чтобы выйти вперед, — сказал Базаревич. — Мы верили, что можем вернуться, и сделали это на самом деле».

В воскресенье сборная России сыграет с испанцами в матче за бронзу.

«У всех, кто проигрывает в полуфинале, разочарование велико. Но медалей у нас не было давно (с 2011 года — прим. ТАСС), — сказал тренер. — Испанцы помогли словенцам, проведя свой худший матч на турнире. Вряд ли они будут такими же вальяжными с нами».
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