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16 сентября 2017, 0:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов: Российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России были недостаточно сконцентрированы в первой половине полуфинальной встречи чемпионата Европы против сборной Сербии, что отразилось на игре команды в защите. Такое мнение журналистам высказал российский центровой Тимофей Мозгов.

Баскетболисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 79:87 в полуфинальном матче чемпионата Европы. После первой половины россияне уступали 14 очков.

«Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться, — сказал Мозгов. — Теперь нам предстоит играть в матче за третье место, который, конечно, тоже очень важен для нас».

В матче за бронзу российские баскетболисты сыграют с командой Испании 17 сентября.
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СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты до последней минуты сражались в полуфинальной игре с командной Сербии на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС после матча высказал атакующий защитник сборной России Алексей Швед.
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