Мозгов: Российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

Баскетболисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 79:87 в полуфинальном матче чемпионата Европы. После первой половины россияне уступали 14 очков.

«Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться, — сказал Мозгов. — Теперь нам предстоит играть в матче за третье место, который, конечно, тоже очень важен для нас».

В матче за бронзу российские баскетболисты сыграют с командой Испании 17 сентября.