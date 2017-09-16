Поборемся за бронзу. Россия проиграла в полуфинале Евробаскета

Нельзя в одну воду войти дважды. Да, герои этого баскетбольного эпоса те же, что и на групповой стадии — Россия и Сербия. Но теперь это другой сюжет, другая арена, по-иному расставленные акценты и, увы, другой результат. Теперь наша команда не вела в счете, а догоняла. И у нее это почти получилось — от финала мы были очень близко.

Своим попаданием в полуфинал сборные России и Сербии подтвердили то, о чем многие говорили еще до старта турнира — у нас была самая сильная группа на этом Евробаскете. На предварительном этапе наша команда сербов обыграла, поэтому стоявшая перед ней задача была особенно трудной — победить одного соперника, к тому же такого опытного и грозного, два раза по ходу отдельно взятого турнира.

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ТРИ ЗАДАЧИ ОТ БАЗАРЕВИЧА

Три главных задачи сборной России на матч, по словам ее главного тренера Сергея Базаревича, были такими: справиться с игрой Сербии на подборе, внутри периметра и отдельно с Богданом Богдановичем. И это объяснимо, ведь соперник превосходил россиян в росте и габаритах, а на лидере в этой команде держится если и меньше, чем на Алексее Шведе, то ненамного. Богданович, кстати, во время предматчевой разминки ушел с площадки последним. Когда все уже скрылись в раздевалке, он продолжал отрабатывать броски с разных дистанций.

И по всем трем пунктам у россиян возникли проблемы в первой половине игры. Так, первый же подбор на нашем щите после промаха сербов остался за соперниками. А когда во второй четверти у сборной России заметно сбился прицел, сербы забрали девять из 11 отскоков. С огромным Бобаном Марьяновичем, который царил под кольцом в нападении, без особого успеха пытались совладать Мозгов, Ивлев и Антонов. Гигант же не только сам набрал 13 очков, но и порой исполнял трюки, которых при его габаритах ожидать сложно, ассистируя партнерам. Наша команда пропустила рывок соперника 14:0 в середине второй четверти и к перерыву отставала именно на эти 14 очков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Hello, my name is Boban and I don't like when someone tries to score on <a href="https://twitter.com/KSSrbije">@KSSrbije</a>'s basket ?! <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a> <a href="https://twitter.com/MindsetOfWorld">@MindsetOfWorld</a> <a href="https://t.co/CSkKiy0ob6">pic.twitter.com/CSkKiy0ob6</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/908772930070437889">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вернулись россияне на площадку предельно собранными. Сербия поначалу продолжала лететь вперед на кураже, но пара трехочковых от Шведа и Воронцевича, здорово игравших в этот вечер, заставили соперника сбавить обороты, начать играть более размеренно, на удержание перевеса. А наша команда, вцепившись в оппонента как бульдог, начала потихоньку, не разжимая челюстей, подбираться. Отставание сокращалось с каждым попаданием Хвостова, Зубкова, Шведа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Shooters gonna shoot ?! <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a> <a href="https://twitter.com/Shved23">@shved23</a> <a href="https://twitter.com/russiabasket">@russiabasket</a><br><br>? <a href="https://t.co/1xf8mQU7WH">https://t.co/1xf8mQU7WH</a> <a href="https://t.co/15Zv4cWNs0">pic.twitter.com/15Zv4cWNs0</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/908786071269511168">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Шесть очков, пять, четыре — в эти минуты мы играли не столько против Сербии, сколько против секундомера, приближавшего соперника к финалу. И вот за три минуты до конца мы уже отстаем всего на два очка. Но последний шаг, как правило, и есть самый трудный. Россия в этот вечер сделать его не смогла.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.