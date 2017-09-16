Поборемся за бронзу. Россия проиграла в полуфинале Евробаскета
Сборная России, впервые за шесть лет вышедшая в полуфинал Евробаскета, в напряженной борьбе уступила Сербии — 79:87. Нашими соперниками по игре за бронзу станут испанцы.
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Нельзя в одну воду войти дважды. Да, герои этого баскетбольного эпоса те же, что и на групповой стадии — Россия и Сербия. Но теперь это другой сюжет, другая арена,
Своим попаданием в полуфинал сборные России и Сербии подтвердили то, о чем многие говорили еще до старта турнира — у нас была самая сильная группа на этом Евробаскете. На предварительном этапе наша команда сербов обыграла, поэтому стоявшая перед ней задача была особенно трудной — победить одного соперника, к тому же такого опытного и грозного, два раза по ходу отдельно взятого турнира.
ТРИ ЗАДАЧИ ОТ БАЗАРЕВИЧА
Три главных задачи сборной России на матч, по словам ее главного тренера Сергея Базаревича, были такими: справиться с игрой Сербии на подборе, внутри периметра и отдельно с Богданом Богдановичем. И это объяснимо, ведь соперник превосходил россиян в росте и габаритах, а на лидере в этой команде держится если и меньше, чем на Алексее Шведе, то ненамного. Богданович, кстати, во время предматчевой разминки ушел с площадки последним. Когда все уже скрылись в раздевалке, он продолжал отрабатывать броски с разных дистанций.
И по всем трем пунктам у россиян возникли проблемы в первой половине игры. Так, первый же подбор на нашем щите после промаха сербов остался за соперниками. А когда во второй четверти у сборной России заметно сбился прицел, сербы забрали девять из 11 отскоков. С огромным Бобаном Марьяновичем, который царил под кольцом в нападении, без особого успеха пытались совладать Мозгов, Ивлев и Антонов. Гигант же не только сам набрал 13 очков, но и порой исполнял трюки, которых при его габаритах ожидать сложно, ассистируя партнерам. Наша команда пропустила рывок соперника 14:0 в середине второй четверти и к перерыву отставала именно на эти 14 очков.
Вернулись россияне на площадку предельно собранными. Сербия поначалу продолжала лететь вперед на кураже, но пара трехочковых от Шведа и Воронцевича, здорово игравших в этот вечер, заставили соперника сбавить обороты, начать играть более размеренно, на удержание перевеса. А наша команда, вцепившись в оппонента как бульдог, начала потихоньку, не разжимая челюстей, подбираться. Отставание сокращалось с каждым попаданием Хвостова, Зубкова, Шведа.
Шесть очков, пять, четыре — в эти минуты мы играли не столько против Сербии, сколько против секундомера, приближавшего соперника к финалу. И вот за три минуты до конца мы уже отстаем всего на два очка. Но последний шаг, как правило, и есть самый трудный. Россия в этот вечер сделать его не смогла.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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